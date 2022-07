Helaas, autodiefstallen zijn weer in!

Het aantal autodiefstallen in Nederland neemt toe.

Hide Yo Kids Hide Yo Wife, maar bovenal. Hide Yo Car. Dieven hebben het er mogelijk op gemunt. Het aantal autodiefstallen neemt toe in Nederland, blijkt uit cijfers van de Interpolis AutodiefstalBarometer.

Het aantal auto-inbraken lag in de eerste vijf maanden maar liefst 33 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Klinkt ernstig, maar en jaar geleden was Nederland ook in een andere situatie. Denk aan lockdown en een tijdelijke avondklok. Situaties waar ook boefjes mee te maken hebben.

Autodiefstallen Nederland

In de periode januari tot en met april van dit jaar vonden er 17.161 autodiefstallen plaats. Ter vergelijking, in 2021 lag dit aantal op 12.880 in deze periode. In de provincies Flevoland en Friesland namen de diefstallen juist af met respectievelijk 35 procent en 15 procent.

Elders was er juist sprake van een toename. De grootste toename autodiefstallen vonden plaats in Groningen, Amersfoort en Maastricht. In de steden Almere, Haarlem en Arnhem was sprake van een daling. Qua steden staat je auto het onveiligst in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Volkswagen, Toyota en BMW zijn populaire merken onder het boevengilde. Daarnaast merkt Interpolis op dat auto’s van het merk Land Rover de laatste jaren meer in trek zijn.

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om het dieven moeilijker te maken. In het geval van keyless entry kan het helpen om je sleutel te bewaren in bijvoorbeeld koekblik. Verder helpt het om je auto niet te ver afgelegen te parkeren, maar juist meer in het zicht. Het liefste onder een lantaarnpaal. Top tip, koop gewoon een goedkope, oudere auto. Geen dief die daar interesse in heeft.