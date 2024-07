Helaas, de beste stoelenfabrikant is failliet

Eén van de koningen voor het verzorgen van het feit dat jij niet staand hoeft te rijden heeft faillissement aangevraagd.

Als je het hebt over de onderdelen in jouw auto heb je het vaak over het onderdeel met de merknaam van jouw auto. Maar bij de meeste autofabrikanten werkt het anders. Die doen het ontwerp en de assemblage, maar hebben voor veel onderdelen een externe partner. Vooral bij velgen is het vaak overduidelijk: je mag dan wel spreken van ‘Nissan 350Z-velgen’, maar ze zijn gebouwd door Rays. De welbekende Monza-velgen van de Golf 5 GTI? Die heeft BBS verzorgd. Er staat wel een logo van het merk op, maar dat zegt niet zo veel.

Recaro

Datzelfde geldt voor stoelen. Een merk dat je vast niet onbekend moet voorkomen is één van de koningen van de zetels in auto’s: Recaro. Dit Duitse bedrijf staat bekend om hun sportzetels. De zin ‘je kan de laffe comfortstoelen óf de optionele dikgebolsterde Recaro’s kiezen’ geldt voor heel veel automerken.

Dingetjes die je wellicht niet wist over Recaro: voordat het merk zich richtte op stoelen, was het een carrosseriebouwer gesticht door Albert Reutter. Hij begon onder de naam Stuttgarter Carrosserie und Radfabrik. Het duurde niet lang voordat ze de koetsen bouwden voor bekende merken, waaronder Porsche. Toch bleef het bedrijf zich richten op andere zaken in de auto, waaronder innovaties op stoelgebied. Toen Porsche in de jaren ’60 het carrosseriegedeelte overnam, ging het bedrijf zich volledig richten op stoelen onder de naam Reutter-Carrosserie, kortweg Recaro. Grappig dus eigenlijk dat de ‘caro’ van Recaro voor ‘carrosserie’ staat, aangezien het merk bekend werd door hun stoelen. Ze verzorgden namelijk de stoelen voor de eerste Porsche 911 en begonnen hun eigen sportstoelen ook los te verkopen. De rest is geschiedenis. Is het niet een huisvlijtert die zijn circuitspeeltje/sportauto wil opleuken met serieus goede stoelen, dan is het wel een merk dat de handen ineen slaat met Recaro om stoelen te verzorgen. Ook op het gebied van vliegtuigstoelen, gamingstoelen en eigenlijk alles waar je op kan zitten, is Recaro van de partij én een gevestigde naam.

Faillissement

Het lijkt dus alsof Recaro een goede niche in de markt heeft gevonden en die als een koning uitspeelt. Maar zoals je al hebt kunnen lezen: schijn bedriegt. Het nieuws bereikt ons via Autocar dat er vanuit het hoofdkantoor in Stuttgart een faillissement is aangevraagd. Wat ietwat gek is, want Recaro ontving vier jaar geleden nog een sloot geld van een Amerikaanse investeerder. Voor nu is alles wat we weten dat het huidige management het bedrijf door de faillissementsaanvraag moet leiden en wat we niet weten is wat er met de 215 werknemers in de fabriek van Recaro moet gebeuren. Overigens gaat dit over de automotive-tak van Recaro, dus de kans is groot dat het merk Recaro wél actief blijft voor de vliegtuig- en gamingstoelen.

Goed, de toekomst is nog niet zwart of wit zo lang er geen volmondig ja wordt gezegd en er niet ergens nog een zak geld gevonden wordt, maar dit zou wel eens het einde kunnen betekenen voor één van de favoriete OEM dan wel niet-OEM-stoelen van de autowereld.