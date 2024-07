Pagani Utopia Roadster is wél wonderschoon

Of het nou de kleur of het feit dat ‘ie dakloos is: de Roadster-versie van de Pagani Utopia lijkt de wow-factor te hebben die de coupé een beetje mist.

Er is een vrij grote kans dat als je aan een auto denkt, je denkt aan een bepaalde kleur waarin deze geleverd is. Bij de Audi RS4 B5 denk je aan Imolagelb, de BMW M3 G80 waarschijnlijk aan Isle of Man Green en bij een Lamborghini Murciélago SV zal Arancio Atlas snel te binnen schieten. Is dat toeval? Vaak niet. De marketinghoncho’s van elk merk gaan voor het onthullen van de auto even goed vergaderen over welke kleur nou de beste is voor een auto. Tegenwoordig is dat vaak ook om een nieuwe kleur even goed uit te lichten.

Utopia

Zeg je Pagani Utopia, dan is de kans vrij groot dat je denkt aan een soort crème-achtige kleur met chromen velgen.

En mag ik even goudeerlijk zijn? Eigenlijk verpest deze specificatie de hele auto. Toegegeven, de velgen helpen ook niet met de gekke aerodynamische deksels. Maar zo’n Azuurblauwe lak als de Codalunga was al een hele verbetering geweest. Of, zo blijkt, naakt rood koolstofvezel.

Utopia Roadster

Dit is namelijk de Pagani Utopia Roadster en kijk eens: het is een bizar mooi apparaat. Ook hier moet toegegeven worden dat aanzichten van de zij- en achterkant het mooist zijn, het front is ietwat apart. En laat die gekke aerodynamische velgen ook thuis: met de dubbele zevenspaaks zilveren velgen is het echt een plaatje. En dan ook nog beige leer: smøllen.

De Utopia Roadster volgt een logisch recept. Van vrijwel elke variant van de Zonda en Huayra kwam ook een dakloze variant. Pagani weet bij elke open versie ervoor te zorgen dat het gewicht en de stijfheid vrijwel niet afwijkt van de dichte auto. Ook de Utopia is daarmee 1.280 kg licht en dat is precies even veel als de coupé. Het is dan ook de meest ‘simpele’ vorm van een roadster, waar het dakloze gedeelte niet veel meer is dan een dakpaneel wat je eraf kan halen. De oplopende lijn boven het motordeksel blijft.

Verder blijven de specs hetzelfde als de coupé: de Pagani Utopia Roadster krijgt 864 pk uit een in samenwerking met AMG gebouwde V12. In tegenstelling tot vrijwel elke Huayra gaat schakelen met de hand dankzij een bak met zeven versnellingen. Het live-debuut van de Utopia Roadster volgt spoedig: tijdens Monterey Car Week trekt Pagani in levende lijve het doek van hun nieuwste dakloze telg.