Helaas, de brandstofprijzen schieten omhoog

Diesel staat vandaag zelfs op bijna 2,20 euro per liter. Brandstofprijzen gaan flink omhoog.

De afgelopen periode was het wat minder hard schrikken aan de pomp. De brandstofprijzen daalden en op de meeste plekken in Nederland kun je voor minder dan twee euro per liter benzine tanken. Dat gaat, helaas, rap de andere kant op. De brandstofprijzen schieten omhoog.

Dieselrijders hebben het vooral zwaar. Niet alleen betalen ze veel meer wegenbelasting, maar het prijsverschil met benzine is ook enorm. De adviesprijzen volgens United Consumers liggen vandaag op 2,124 euro per liter voor Euro95, maar 2,194 euro per liter voor diesel. Daarmee gaat de adviesprijs richting de 2,20 voor een litertje diesel. Nu betaal je altijd met een korting bij de lokale pomp, dus daadwerkelijk voor dit bedrag tanken is nog niet aan de orde. Maar de adviesprijzen zijn zorgwekkend voor de portemonnee.

De stijgende brandstofprijzen hebben alles te maken met de beslissing van OPEC en OPEC+. Het oliekartel pompt per november twee miljoen vaten olie minder per dag dan nu het geval is. De prijs voor olie stijgt en dat merken wij weer aan de pomp.

De prijsontwikkelingen gaan hard. Zeker voor de dieselbezitter. Tussen je vorige tankbeurt van dik een week geleden en nu zal tientallen euro’s verschil zitten. Met een grote tankinhoud, denk bijvoorbeeld aan een Land Rover Range Rover, is het prijsverschil nog groter.

Gelukkig is de recordprijs voor benzine van dit jaar nog niet in zicht. In maart 2022 lag de adviesprijs op 2,50 euro per liter voor Euro95. Eerder dit jaar schoot het kabinet te hulp met een korting op de accijns. De verlaagde brandstofaccijns geldt tot en met tenminste juli 2023.