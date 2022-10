Het einde is in zicht met de Jaguar F-Type 75

De laatste variant op de Jaguar F-Type is de introductie van de 75.

Terwijl ze bij Land Rover Range Rover inmiddels zijn overgestapt op de V8-motoren van BMW, ligt er onder kap van een F-Type nog de good ol’ 5.0-liter Supercharged V8. Maar voor hoelang? Het einde nadert voor de inmiddels vrij bekende sportwagen van Jaguar. Uitzwaaien doet Jaguar met de F-Type 75.

De transitie naar volledig elektrisch staat bij het Britse automerk hoog op de agenda. Jaguar is streng voor zichzelf en wil per 2025 alleen nog maar elektrische auto’s in het gamma hebben. Die transitie betekent ook het uitfaseren van oude modellen. Zoals de F-Type.

De Jaguar F-Type gaat alweer een tijdje mee. Het schitterende model debuteerde in 2013. In december 2019 volgde een facelift met een nieuw snoetje voor de roofkat. De Porsche 911 is altijd een belangrijke concurrent geweest van de Brit. De introductie van de Jaguar F-Type 75 is de nieuwste, maar vermoedelijk ook het laatste wat we van dit model gaan zien.

De 75 markeert het feit dat Jaguar al 75 jaar sportwagens bouwt. Van zowel de reguliere F-Type als de F-Type R komen 75 edities. Naast een welbekende typische badge, zijn er nog meer kenmerken voor deze uitvoering. Bijvoorbeeld de fraaie Giola Green lakkleur. Daarnaast zijn er ook een aantal zaken standaard die normaal gesproken een optie kunnen zijn. Denk aan 20-inch wielen, performance stoelen en het grote 12.3-inch infotainmentscherm. Een laatste moment om de F-Type nog een keertje in het zonnetje te zetten.

De Jaguar F-Type 75 is verkrijgbaar met de bekende motoren. Het begint met een 300 pk sterke 2.0-liter turbo viercilinder tot de 5.0-liter Supercharged V8 in 450 pk uitdossing. De 75 als R gaat nog een stapje verder en levert 575 pk en 700 Nm koppel.

Jaguar brengt de F-Type 75 internationaal op de markt, zowel als coupé als roadster. Op het moment van schrijven zijn er nog geen Nederlandse prijzen bekend.