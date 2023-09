Lotus Emeya: vierdeurs GT met 905 pk

Een nieuw vlaggenschip van Lotus met de naam Emeya.

Onder de vlag van Geely is Lotus bezig met een flinke opmars. De nieuwe generatie begon met de Emira, later de Eletre en nu is het de beurt aan de Emeya. Eerlijk is eerlijk, ik moest even zoeken hoe het nu zit met die namen. Drie modelnamen die beginnen met een E maakt het er niet overzichtelijker op.

Als je kijkt naar de nieuwe Lotus Emeya is het eerst wat in je opkomt: een lage Eletre. Net als dat de Model Y een hoge Model 3 is en een BYD Seal U een hoge Seal. Dat effect. De Emeya is een vierdeurs hyper-GT en werd door het merk onthuld tijdens een evenement in de Amerikaanse stad New York.

Specs

De specificaties voor het topmodel liegen er niet om. De Emeya is een volledig elektrische auto. De Lotus is uitgerust met een dual-motor en beschikt daarmee over vierwielaandrijving. Het maximale vermogen bedraagt 905 pk en 985 Nm koppel. Daarmee sprint de GT in 2,8 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 256 km/u. Valt toch een beetje tegen voor 900 pk hè.

Accu en range

Het 102 kWh grote accupakket. Uitspraken over de actieradius doet Lotus (nog) niet. Wel zegt het merk dat de range verwant zal zijn aan dat van de Eletre. De Eletre R heeft een opgegeven rijbereik van 490 km, dus laten we zeggen 500 kilometer voor de Emeya omdat het een meer gestroomlijnde auto is. Lotus moet in elk geval officiële cijfers nog communiceren.

Er is wel info bekendgemaakt met betrekking tot het laden. Hangende aan een razendsnelle 350 kW snellader kan de Emeya in slechts 18 minuten de batterij van 10 tot 80 procent laden. In zo’n vijf minuten laden kun je weer 150 kilometer rijden.

Aero

Er zitten allerlei bijzondere actieve aerodynamische trucjes op deze GT, wat het best een bijzondere auto maakt. Zo is er een actieve grille die kan openen of sluiten. In open toestand worden de remmen en batterijen gekoeld. In een gesloten situatie is er sprake van minder drag. Aan de achterzijde zit een actieve diffuser en een uitklapbare spoiler. De achterspoiler genereert 215 kg aan downforce en is meer dan 100 mm breder in vergelijking met de Eletre. De Emeya is uitgerust met een elektronisch aangestuurde vorm van luchtvering.

Interieur

Het interieur doet sterk denken aan dat van de Eletre. Lotus maakt gebruik van mooie materialen om de boel aan te kleden. Onder andere PVD aluminium, Alcantara en Nappa leder zijn toegepast in het interieur. Er is een groot centraal display en een apart scherm voor de passagier. De bestuurder beschikt over een 55 inch head-up display met augmented reality.

Marktlancering

De productie van de nieuwe Lotus Emeya start in 2024. Meer informatie over uitvoeringen en concrete specificaties met betrekking tot het rijbereik volgen in een later stadium. De Emeya zal onderdeel uitmaken van de toekomstige line-up van het merk: in 2028 wil Lotus een wereldwijd performance merk zijn met een gamma van bijpassende modellen.