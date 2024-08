Bij groen het gas volledig opentrekken.

Natuurlijk is het verleidelijk om bij een groen verkeerslicht het gas in te trappen. Als je dit van plan bent is het beter om goed om je heen te kijken. Als oom agent in de buurt is kan dat vervelend aflopen. Drie keer raden wat er gaande is bij deze video.

Bekijk ook deze video: verkeerde beslissing afgestraft door agent