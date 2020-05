Helaas: Kia Optima-opvolger is niet voor ons

Another middenklasser bites the dust: de Kia K5 komt niet naar Nederland.

Het D-segment is een segment van vergane glorie. Aan mooie modellen geen gebrek, maar niemand koopt ze meer. Onlangs werd daarom bekend dat Renault waarschijnlijk de Talisman gaat schrappen. Bij Kia denken ze er ook zo over. De Kia Optima heeft weliswaar een opvolger gekregen in de vorm van de K5, maar die komt dus niet naar Nederland. Sterker nog: heel Europa kan fluiten naar deze D-segmenter.

De kersverse Kia K5 werd in november geïntroduceerd. Qua design was de auto behoorlijk anders dan de Optima. De auto kon op weinig lovende woorden rekenen van @willeme. Hij zal er dus niet rouwig om zijn dat de auto aan onze neus voorbijgaat. Toegegeven: er zijn fraaiere auto’s in het D-segment (de 508 en de Insignia), maar deze K5 is nog best te pruimen.

Of de Kia K5 nu te pruimen is of niet, de Nederlandse consument zit er niet op te wachten. Die gaan natuurlijk niet in een ouderwetse sedan rondrijden als je ook in een hippe cross-over kunt rijden. Dit was ook terug te zien in de verkoopcijfers van de Kia Optima, hoewel de auto nooit echt een daverend succes is geweest in Nederland.

Dat de Kia K5 niet naar Nederland en de rest van Europa komt is aan Autovisie bevestigd door Emilio Herrera. Volgens de COO van Kia Europa deed de Optima het alleen goed in Polen en Zweden. Dat was dus niet genoeg reden om het model naar Europa te halen.

Er zullen waarschijnlijk weinig mensen zijn in Nederland die een traanje zullen laten om het verlies van de Kia K5/Optima. Toch is dat wel weer een pijnlijke reminder dat middenklasse sedans verleden tijd zijn.