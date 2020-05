Franse minister: ‘Renault kan verdwijnen’

De Franse Wopke Hoekstra zegt de harde waarheid.

Er valt de laatste tijd niet zoveel positief nieuws te melden over Renault. Het Franse merk zit in zwaar weer en is genoodzaakt stevig te bezuinigen. Daarom zouden de Talisman, Scenic en Espace op de schopschoel zitten. Ook zou Renault overwegen met de Mégane te stoppen. Verder dreigt het einde voor Alpine, dat nog maar pas nieuw leven ingeblazen is. Renault is van plan bij elkaar 2 miljard te bezuinigen.

De Franse minister van economische zaken, Bruno le Maire deed in de Franse media zijn zegje. Hij gaf aan dat de mogelijkheid dat Renault van het toneel verdwijnt aanwezig is. Daarmee steekt hij het bedrijf geen hart onder de riem. Renault is echter wel aan het onderhandelen met de overheid over staatssteun.

Hoewel de minister een doemscenario niet uitsluit, ziet hij ook positievere scenario’s. Het merk zou volgens hem zelfs sterker uit deze crisis kunnen komen. De Franse overheid is bereid het Renault te helpen met staatssteun. Het zou gaan om een lening van vijf miljard euro. De deal is echter nog niet beklonken.

De overheid is dus bereid Renault uit de brand te helpen, maar verwacht daar ook het een en ander voor terug. Zo grijpen ze deze gelegenheid aan om het merk toezeggingen te laten doen op het gebied van EV’s. Ook willen ze dat Renault meer productie naar Frankrijk terugbrengt.

Het is dus nog geen gelopen race voor Renault. We hoeven waarschijnlijk dus nog geen afscheid te nemen van het eigenzinnige Franse merk. Wel moeten we erop rekenen dat we afscheid moeten nemen van een deel van het modellengamma.

Via: Reuters