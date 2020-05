De elektrische auto: een goed alternatief voor de trein?

Stap jij straks weer elke dag in de trein? Tijd voor een relevante vergelijking met een goed alternatief, elektrische auto of trein?

In deze coronatijden is reizen met een volgepakte trein niet de meeste aanlokkelijke gedachte. Voor zover dat überhaupt ooit een aanlokkelijke gedachte was. Je moet verplicht een mondkapje dragen en je moet met een grote boog om iedereen heen proberen te lopen. Wel is een trein natuurlijk nog altijd een efficiënte – en dus duurzame – manier van vervoer. Een auto lijkt een duur en minder duurzaam alternatief. Is dat per definitie het geval? Is dit niet HET moment om je treinabonnement in te ruilen voor een elektrische auto?

Trein

Laten we eerst even kijken wat de trein te bieden heeft. Als je eenmaal een plekje hebt weten te bemachtigen kan het een comfortabele manier van reizen zijn. Je kunt namelijk onderweg gewoon werken. Of Netflixen, wat je wilt. Zoals gezegd, trekt deze vorm van vervoer ook geen zware wissel (snap je hem?) op het milieu. Verder is het een efficiënte manier van reizen op lange afstanden. En na een paar keer overstappen hoef je natuurlijk op je eindbestemming geen parkeerplaats te zoeken.

Tot zover de voordelen. Het treinleven kent ook de nodige nadelen. Een trein die niet of te laat komt opdagen, geen zitplaatsen, je kent het allemaal wel. Bovendien ben je afhankelijk van stations en vaste vertrektijden. Met de coronacrisis wordt de situatie er niet beter op. Nu moet je ook nog verplicht je snufferd bedekken en je moet jezelf met gevaar voor eigen leven tussen je medepassagiers begeven.

Elektrische auto

Gelukkig is er een alternatief, genaamd de elektrische auto. Hiermee kun je gaan en staan waar je wilt, wanneer je wilt, zonder last te hebben van je medepassagiers. Dat laatste gaat misschien niet in alle gevallen op, maar dat terzijde. Als iedereen individueel met de auto gaat reizen is dat wel minder duurzaam. Een elektrische auto is daarom een betere vergelijking met de trein dan een conventionele auto.

Kosten

Is een elektrische auto niet veel duurder in vergelijking met de trein? Daarvoor moeten we eerst weten wat je überhaupt betaalt voor de trein. Voor een OV-abonnement vrij tweede klas betaal je per maand €377,05 ex. btw. Ga je voor eerste klas dan wordt dat €598,17. Lukt het om voor een vergelijkbaar bedrag een elektrische auto te rijden?

Als we een van de goedkoopste elektrische auto’s pakken, de Seat Mii Electric, dan kun je deze al leasen voor €335 ex. btw per maand (via: Mobility Service) . Dan gaat het om operational lease voor een periode van 60 maanden. In dat geval ben je dus gewoon goedkoper uit dan twee klas reizen met de trein. Het heeft natuurlijk geen zin om de stroomkosten te negeren. Want die zijn er ook echt wel. Maar denk bij 20.000 km per jaar aan een kleine € 80 per maand.

Met een looptijd van 48 of 36 maanden betaal je aan zakelijk leasetarief respectievelijk €353 en €388 (ex btw). Ook dan zitten de prijzen dus nog op een vergelijkbaar niveau. Ook niet onbelangrijk: in tegenstelling tot het OV, reizen medepassagiers gratis.

Misschien zeg je: ik heb geen zin om een paar jaar een leasecontract vast te zitten. In dat geval kun je ook nog voor shortlease gaan, waarbij je maandelijks op kunt zeggen. Dan kom je uit op een bedrag van €535 ex. btw per maand. Weliswaar ben je dan wel duurder uit in vergelijking met het tweede klas treinreizen, maar alle rompslomp blijft je dan wel bespaart. Dat is natuurlijk ook wat waard.

Als de zakelijke kosten op jouw bureau vallen dan is het dus zeker het overwegen waard om te kiezen voor een elektrische auto. Als berijder heb je natuurlijk ook te maken met de netto bijtelling. Voor een Seat Mii zit je dan rond de €60 – €80 per maand.

