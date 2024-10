Waarom de benzineprijs weer gaat zakken!

Wacht nog even met tanken als je kan, de benzineprijzen gaan weer zakken, hopelijk merken we dat nog in 2024.

We waren een tijdje lekker bezig met z’n allen. Tenminste, de prijzen voor een litertje peut zakten wekelijks. Daar kwam een einde aan. Er ontploft weer een bommetje in het Midden-Oosten en voor je het weet ben je euro’s meer kwijt voor je volle tank. Irritant.

Er is licht aan het einde van de brandstofslang. Want binnenkort gaan de brandstofprijzen weer omlaag. Jawel! Bij de Telegraaf hebben ze in een glazen bol gekeken en wat blijkt, de toekomst ziet er rooskleurig uit. Nee, de vork zit iets anders in de steel. De vraag voor een vat ruwe olie is aan het afnemen. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft daar vandaag wat over gezegd.

De krant bericht dat er een langdurige scherpe daling in de maak is. Er is al langere tijd een afnemende vraag. Onrust in het Midden-Oosten zorgde er even voor dat de prijs weer steeg, dat merkte je meteen aan de pomp. Nu is die onrust nooit ver weg, maar voorlopig lijkt het erop dat de prijs aan de pomp een periode gaat dalen door de afnemende vraag naar ruwe olie. Aan zo’n voorspelling durft het Internationaal Energieagentschap (IEA) zich vandaag te wagen.

Dit effect kan alsnog verstoort worden als er grote nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden in het Midden-Oosten. Of daar op de korte termijn opnieuw poep in de ventilator komt is niet te voorspellen.

Benzineprijzen 2024

Op dit moment ligt de adviesprijs voor Euro95 op 2,10 euro per liter. Voor diesel is dat 1,83 euro per liter en voor Euro98 ben je 2,27 euro per liter kwijt. Dit zijn adviesprijzen, lokaal kun je echt wel voor minder dan twee euro per liter benzine tanken natuurlijk.

Van mei 2024 tot en met september 2024 was de prijs voor benzine aan het dalen. Sinds eind september zit de prijs weer in de lift. Op de langere termijn moeten de brandstofprijzen weer gaan zakken door de afnemende vraag naar ruwe olie. Prima nieuws voor de automobilist, het vloeibare goud kan voor tankend Nederland niet goedkoop genoeg zijn.