Even snel naar Milaan met een EV

Doe dat nou niet! Je kunt de comments al voorspellen. Maar ik deed het dus wel, met een Taycan naar Italië.

Een jaarlijks uitje op mijn kalender is de EICMA in Milaan in november. De grootste tweewielerbeurs van Europa. Daar zagen we dit jaar onder andere de Pininfarina/Fiat 500 scooter. Maar de dag ervoor stond ook de lancering van de eerste elektrische Suzuki, de e Vitara toevallig op het programma. Om in Milaan te komen moesten de reisplannen in de weken voor de trip natuurlijk worden gesmeed.

Vliegen naar Milaan vanaf Amsterdam is altijd een optie. Met twee vliegvelden rondom Milaan (Linate en Malpensa) en Bergamo in de buurt zijn de prijsvechters van Easyjet en Ryanair altijd een (vaak onaantrekkelijke) optie. Maar zoals we vaker plegen te doen kozen we dit jaar voor ‘de auto’. Toen ik dat liet vallen tijdens een gesprek met Porsche NL kwam er een aanbod om met een nieuwe Porsche Taycan Cross Turismo richting Bella Italia te gaan. Één van de vele nieuwe Taycans die Porsche dit jaar over ons uitstort

Nadat ik mijn reisgenoot even diep in de ogen had gekeken besloten we dat aanbod met beide handen aan te pakken. We gaan lekker met de elektrische auto! Natuurlijk had ik in het achterhoofd nog mijn zomervakantie van 2022. Toen ging de familie Ras met een elektrische Mercedes EQB richting Frankrijk. En dat was geen onverdeeld genoegen. Vooral iedereen die destijds mee reed (de rest van de familie) was ‘not amused’ toen we bij snelladers aankwamen waar nog 6 wachtenden voor ons waren. Om vervolgens met 60-70kW snelheid te gaan laden toen we eindelijk aan de beurt waren.

Porsche Taycan 4 Cross Turismo

Maar nu zou alles anders zijn, want we zouden op de heenreis ’s nachts gaan rijden en bovenal, die nieuwe Taycan gaat hopelijk megasnel laden. Dat laatste hebben we natuurlijk al getest tijdens het Autoblog WK Snelladen, waar de Porsche bijna meedeed om de podiumplekken qua piek laadsnelheid. Maar wel de 2e plek innam als het ging om hoogste gemiddeld vermogen tijdens het laden van 10 tot 80%. Daarbij noteerde de Taycan in juni van dit jaar een heerlijk gemiddelde laadsnelheid/vermogen van 277 kW.

Deze specifieke Taycan persdemo betreft een Taycan 4 Cross Turismo. Uitgevoerd in het, in mijn ogen, fraaie Oak Green metallic. Met in zwart zijdeglans gespoten 21 inch Cross Turismo Design wielen. Binnenin waren de 18-voudig instelbare sportstoelen gemonteerd. Prima voor de bestuurder, maar de passagier verlangde na enige uren wel naar de Comfort stoelen. Met alle opties die aangevinkt zijn voor deze auto, laat het prijskaartje uiteindelijk een bedrag van € 163.189 zien. (vanafprijs voor de 4 Cross Turismo is € 117.550)

Standaard staat de Cross Turismo overigens op smallere 19 inch wielen. Hoeveel dat verschil met deze 21 inch wielen nou echt is in actieradius, dat is nog wel eens een leuke test. Daarvoor moet je natuurlijk banden met hetzelfde profiel vergelijken in verschillende maten. Maar dat doen we vandaag niet!

De Taycan 4 Cross Turismo heeft 435pk vermogen en 610Nm koppel. Beiden hebben we tijdens de rit eigenlijk alleen na tolpoortjes aangesproken, want tsja, je wilt ook je actieradius niet om zeep helpen. Met de 105 kWh batterij (bruto capaciteit) zou de auto tussen de 517-613km ver moeten komen. Maar we kunnen je verklappen, dan rijd je geen 130 km/u en zeker niet de topsnelheid van 220 km/u.

De praktijk, 1.050 km naar Milaan met de Taycan

Ik ga op reis en ik neem mee: een tolvignet voor Zwitserland. De Shuttle/Porsche laadpas, een Shell Recharge laadpas en de geïnstalleerde Tesla app op mijn telefoon. Daarmee dacht ik het wel te kunnen fixen. Famous last words..

Het belangrijkste waar ik mee vertrok was natuurlijk een volle accu en de wetenschap dat het verbruik bij 100 km/u rond de 19,5 kWh lag en bij snelheden rond of boven de 130 km/u dit rap steeg naar de 24-25 kWh. Kortom: ik kon zelf mijn range van 500 terugbrengen tot minder dan 400 km wanneer ik overal 130 zou gaan rijden.

Heenreis: Rotterdam – Milaan (buitentemperatuur 5 graden)

Op naar Luxemburg voor de eerste stint. Laten we eens beginnen met 110 km/u op de cruise control. Na een ruime 4 uur waren we dan in Luxemburg (374km) waar we in plaats van de normale goedkope tankbeurt nu de stekker in de auto hingen. We hadden via de Porsche navigatie de accu voorverwarmd tot ongeveer 28 graden en met een kleine 17% acculading over konden we gaan laden.

Met een buitentemperatuur van 5 graden viel bij deze snelheid om eerlijk te zijn het gemiddelde verbruik (22,7 kwh/100km) niet echt mee. In het dashboard (zie foto links hier boven) kan je overigens constant zien wat de huidige laadsnelheid zou zijn wanneer je op dat moment zou gaan laden. Een goede reminder dat het geen zin heeft om te laden als je nog meer dan 60% lading hebt bijvoorbeeld, want dan is de startsnelheid van laden onder de 100kW.

Terug naar die laadbeurt in Luxemburg, de snelheid knalt direct naar de 280 met een uitschieter naar 290kW. Maar wat nog beter is. Zelfs als de accu al weer op de 61% zit is de laadsnelheid nog 274kW.

Maar wanneer stop je met laden? Deze hele trip hebben we gemikt op ongeveer 90%. Daarna ging de laadsnelheid dik onder de 100 kW en dan verloor je voor het gevoel meer tijd dan dat je lading won.

Na Luxemburg zetten we koers naar Frankrijk en vanwege het nachtelijke rijden hadden wij vervolgens iets meer stops nodig dan de auto dus daar lieten we het optimale rijden/laden even los. Bij een laadstop in Frankrijk (zie onder) werd duidelijk wat we hierboven al schreven. Als de accu boven de 80% komt, dan loopt de laadsnelheid erg terug.

bij 84% volle accu is er nog maar 93 kW snelheid over

Toen de ogen het echt niet meer trokken, besloten we de auto aan een lader te hangen voor een uurtje om daarna weer ‘fris’ verder te rijden. Hier kwamen we voor het eerst in de knel met onze Porsche/Shuttle laaddruppel. Hij werd niet herkend, dus de Shell Recharge kaart moest er aan te pas komen.

laatste laadstop Zwitserland autogrill Italië

Om niet volledig leeg aan onze paar dagen Milaan te beginnen besloten we vervolgens in Italië aangekomen de Cross Turismo nog even bij de lokale Autogrill vol te blaffen. De cappuccino en het roomcroissantje waren weer prima en we stonden daarna om 10.00 uur stipt voor ons appartement nadat we om 20.00 uur de avond ervoor vertrokken waren. Een dikke 14 uur waarbinnen we wel 1,5 uur onze ogen hebben dichtgedaan. Dus reken op 12,5 uur. Het gemiddeld verbruik van de heenrit: 22,2 kW.

parkeren in Milaan, sleutel inleveren! kansloze actie, laden met 60% accu met 30kW

Na een aantal dagen heen en weer rijden tussen Milaan en de beursgebouwen in Rho ten Noord-Westen van Milaan was het tijd om te kijken of we de accu op 100% konden krijgen voor de terugrit. Na een hopeloze zoektocht in Milaan en een ergerlijke actie bij een Tesla Supercharger die met 60% volle accu niet boven de 30kW uit wilde komen vonden we achterop het parkeerterrein, waar we al 2 dagen parkeerden, een aantal laders.

Laders die in geen enkele app naar voren kwamen… Dus met volle accu konden we retour naar Nederland.

Terugrit Milaan – Rotterdam (buitentemperatuur 12 graden)

Om 12.30 stapten we weer in de auto met een volle batterij om in Colmar pas weer een laadpaal op te zoeken. Opvallend was dat het verbruik nu veel lager lag. Ten eerste was natuurlijk de temperatuur ook iets hoger, maar ook de lage snelheden in Zwitserland (vaak 100 km/u op de borden) zorgden dat we nu rond de 20kW/100km gemiddeld uit kwamen. Nadat we met 27% aankwamen in Colmar (390km) lieten we de lader weer lopen tot aan 90%. Er ging ruim 67 kWh in de Taycan in 23 minuten.

troosteloze Allego lader in Colmar bij een supermarkt

De lader in Colmar was 1km van de snelweg, we wilden ons zo snel mogelijk uit de voeten maken daar, wat een smerige bende naast de lader, het leek wel een vuilnisbelt.

Ons doel was om nog 1 keer te laden en wel rond Luxemburg. Om eerlijk te zijn hebben we die laadactie net te vroeg gepland net als de eerste zodat we aan het einde bijna nog in de knoop kwamen met de range. Net voor Luxemburg hebben we nog 22 minuten geladen om van 25% tot 90% te gaan, waarbij we 66kW ’tankten’.

Alles wederom met 110 km/u op de cruise control waar dat mocht (heerlijk zo’n rit met Flitsmeister UIT).

In België liep het verbruik langzaam weer op en nam de range toch weer wat af. Waardoor we nog even opteerden voor een ‘splash & dash’ bij grensovergang Hazeldonk. Toegegeven, we hadden weinig geduld na 1000km om 00.45 uur. Maar wat een ellende. Geen enkele laadpas werkte bij geen enkele van de laders. Dat er 20 meter verder een Fastned zat, dat vergat ik even in alle irritatie. Kortom, het laatste stuk even met 100 km/u op de cruise control naar huis. Niets aan het handje, maar het liefst hadden we hem natuurlijk nog 70km op 130 km/u gezet, dat begrijpen jullie.

Na een korte stop op mijn reisgenoot af te zetten was dit de uiteindelijke score op de terugweg. Opvallend veel zuiniger (zie onder). Wellicht door de temperatuur en het grillige landschap tussen ons landje en Milaan. Ik kwam thuis weer aan met nog 10% lading, dus de hele rit terug heeft 67kWh + 66kWh + 90% van 97kWh (netto accucapaciteit) = 220 kWh gekost. Het gemiddelde verbruik was terug 20,4 kWh/100km. De rit duurde 12 uur, met daarbij een kleine 50 minuten laden, want om 01.20 uur tikte ik (voldaan) mijn huis weer aan.

Zijn we achteraf blij dat we met de EV zijn gegaan?

Ondertussen hebben we in flink wat EV’s gereden en ik pleeg nog wel eens een actieradiustest te doen voor Autoblog. Dus elektrisch rijden is voor mij niet nieuw. Mijn passagier daarentegen zat af en toe toch wat ongemakkelijk te schuifelen. Wanneer laadopties verschenen en weer verdwenen en de range ineens naar beneden duikelde als ik het waagde een stukje 120 km/u te gaan rijden.

Zoals vaker blijven de negatieve ervaringen hangen. Dat de Shell snelladers om 01.00 uur bij Hazeldonk niet thuis gaven en dat je in Milaan moet speuren naar een laadpaal waren allemaal kleine ongemakken. Als een kip zonder kop instappen en hopen dat alles goed komt in een EV kan helaas op zo’n lange trip vaak nog niet. Enige planning vooraf helpt je echt om geruster in de auto te zitten en met vertrouwen de actieradius ECHT te benutten. Hoe leger de batterij is, hoe sneller hij vervolgens laadt. Maar je wilt wel de ‘peace of mind’ dat er echt een lader staat als je die laatste 75km nog even doorrijdt. En dat is tegenwoordig prima uit te zoeken achter je beeldscherm thuis of op kantoor. Dat is beter dan onderweg in een volle auto met stress.

Had ik met 1 keer laden terug kunnen rijden uit Milaan? Ja dat was net aan gelukt als ik de cruisecontrol niet op 110 maar op 100 km/u had gezet. Maar dan had ik ook mijn enige laadstop precies juist moeten timen rond de 0% acculading en vervolgens moeten blijven staan tot de auto 100% vol was. Kortom, mijn reistijd was daarmee niet afgenomen. De kosten zouden natuurlijk dan wel lager zijn geweest. Want er zou dan minder stroom getapt hoeven te worden.

Natuurlijk hadden we ook gewoon het advies van de Porsche navigatie kunnen volgen, die schreef 3/4 korte laadstops voor op deze route. Eigenwijs als we zijn dachten we het zelf beter te weten. Achteraf gezien helemaal niet gek. Dan hadden we gewoon 120 kunnen rijden en hadden we waarschijnlijk de tijd van de meerdere korte laadstops terug verdiend in rijsnelheid.

En wat heeft dat dan gekost?

De kosten tijdens deze rit bestonden uit tol en laadkosten. Eerst even over tolwegen in de Taycan. De Cross Turismo is een auto waarbij je echt moet wennen aan zijn breedte. Je wilt het niet op je geweten hebben om de velgen of de brede flanken tegen die betonnen afscheidingen van de Autoroute tolautomaten te rijden. Dus meermaals hing ik uit een raam omdat ik het net WEER te voorzichtig had aangepakt. Een overzichtelijke Macan- E SUV is helemaal zo gek nog niet dacht ik op zo’n moment.

Qua laadkosten. Terug hebben we dus een ruime 220 kWh verbruikt. We hebben verschillende providers gebruikt. Chargy / Ionity / Shell Recharge /Tesla

Ionity kost in Frankrijk € 0,59/kWh in Italië € 0,79/kWh

Chargy in Luxemburg rond de € 0,60/kWh

Allego in Frankrijk € 0,59/kWh, in Italië € 0,964/kWh!!!

Shell Recharge kost in NL langs de snelweg € 0,75/kWh

nemen we het ruim en rekenen we € 0,70 per kWh dan komen we uit voor een enkele reis op € 154. Deze enkele reis zou je natuurlijk ook op 50-70 liter diesel kunnen doen of op 50-70 liter benzine (al naar gelang je rijstijl en auto). In dat licht bezien is elektrisch rijden natuurlijk niet direct een prijspakker.

Wat hebben we geleerd?

Laadsnelheid is KING! En de Taycan levert op dat vlak wat hij belooft.

ABC -> Always be Charging is een instelling die leuk is wanneer je een Smart van het eerste jaar hebt. Met een range van 100km, maar met een snelladende EV is het beter om laat en dus sneller te laden.

Voorbereiding is alles, weten waar je snel kan laden kan onderweg zoeken voorkomen. En stress bij je passagiers!

Gebruik snelladers. Ga niet in een drukke stad die je niet kent op zoek naar een ‘druppellader’

Hou die laadcurve in de gaten, verdoe je tijd niet voor de laatste 20% volladen met lage laadsnelheid.

Zorg dat je genoeg verschillende laadpassen bij je hebt en meld je alvast aan via de Tesla app als back-up

Als jouw EV een optie heeft tot batterij voorverwarmen, gebruik hem! (zorg dus dat je de app op je telefoon hebt wanneer je Carplay gebruikt)

En de open deur. Zorg dat je in ieder geval met 100% accu aan de trip begint. Verwacht niet dat je snelheidsrecords gaat zetten.

foto’s: o.a. Scooterxpress