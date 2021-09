GP Rusland 2021: tijden en wat je moet weten

De GP van Rusland 2021 staat voor de deur. Waar moet je de race kijken? Hoe laat begint het? Wie wint er? Je leest het hier allemaal!

Het blijft spannend dit seizoen. De titanenstrijd tussen Hamilton en Verstappen is enorm interessant geweest de afgelopen maanden. Aangezien het verschil tussen de twee kemphanen minimaal is, is het nog steeds reuze spannend. Met name omdat de twee toch elkaar geen centimeter ruimte gunnen.

Tijdens de GP van Italië zorgde dat voor een spectaculaire race die verrassend genoeg werd gewonnen door Daniel Ricciardo. Nu is het tijd voor de GP van Rusland 2021. Normaal gesproken is dat een vrij saaie voorstelling van twee Mercedessen die iedereen op een ronde zetten. Dit weekend belooft echter een waar spektakel te worden. Voordat we verder gaan met de voorbeschouwing, hebben we de agenda voor je:

Agenda GP Rusland 2021

Vrijdag 24 september

10:30 – 11:30 | Eerste vrije training

14:00 – 15:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 25 september

11:00 – 12:00 | Derde vrije training

14:00 – 15:00 | Kwalificatie

Zondag 26 september

14:00 – 16:00 | Race

GP Rusland 2021

Rusland en Formule 1. Dat is een vreemde combinatie op het eerste gezicht. Communisme, Lada’s, Volga’s, suïcidale schrijvers, bieten en wodka om de ellende weg te spoelen zijn niet meteen dingen die je in verband brengt met de meest kapitalistische sport ter wereld. Maar sinds het kapitalisme zijn intrede heeft gedaan zijn er voldoende oligarchen die graag gezien worden bij dergelijke evenementen.

Het is tevens de thuis-Grand Prix van Nikita Mazepin, die eindelijk een iets betere Haas heeft en zo een beetje Mick Schumacher lastig kan gaan vallen. De GP Rusland is overigens al heel erg oud. In 1913 werd namelijk de eerste Russische GP gehouden. In 1914 volgde de tweede GP in Rusland en daarna duurde het eventjes tot 2014.

Het circuit: Sochi Autodrom

Sindsdien is het Sochi Autodrom het podium voor de Russische GP. Bijzonder aan de GP van Rusland is dat er enkel gewonnen is door Benzen en Mercedessen. Georgy Suvorin en Willy Scholl wonnen in hun Benz (toen nog in St. Petersburg) en sinds 2014 won Lewis Hamilton (4x), Valtteri Bottas (2x) en Nico Rosberg (1x) hier de race.

Sochi Autodrom is dan ook een typische Mercedes baan. Eentje waarbij motorvermogen van enorm groot belang is. Er zijn maar liefst 18 bochten. De baan is 5,848 km lang en er worden 53 rondjes gereden. Klein dingetje waar we niet te veel op in gaan, de Russische verkiezingen zijn net gehouden en die zijn op zijn minst twijfelachtig verlopen. Maar hey, niemand die daar op let: we moeten feest vieren!

GP Rusland: resultaten van 2020

Om een idee te hebben van wat we kunnen verwachten, kijken we even naar de in het verleden behaalde resultaten.

Hoe ging het ook alweer met de kwalificatie van de GP Rusland 2020?

Dat de Mercedessen snel waren, bleek wel uit de vrije trainingen en kwalificatiesessies. Uiteindelijk pakte Lewis Hamilton pole met een tijd van 1:31.304, meer dan een halve seconde sneller dan Verstappen die de sokken van zijn Red Bull RB16 reed.

Wie reed de snelste raceronde tijdens de GP Rusland 2020?

Uiteraard niemand minder dan Valtteri Bottas. De Geweldige Vent reed een tijd van 1:37.030 tijdens de 51e ronde (van de 53).

Hoe zag het podium van de GP Rusland 2021 eruit?

Een heel bekend podium met Bottas op 1, Verstappen op 2 en Hamilton op 3. Lewis moest twee keer een vijf seconde penalty incasseren, terwijl Bottas uitstekend tekeer ging.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Rusland 2021?

Niet alles is in het voordeel van Mercedes. Pirelli neemt namelijk de zachtst mogelijke compounds mee voor de Russische Grand Prix. Dat betekent de C3 (wit), C4 (geel) en C5 (rood) banden. Over het algemeen gaan de Red Bull RB16B’s ietsje beter op de zachtere compounds.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP Rusland 2021?

Maar de kans bestaat dat het allemaal niet gaat uitmaken. Er staat namelijk een enorme hoeveelheid regen in de planning. Op vrijdag valt het nog mee. In de ochtend is het droog en gaat het later regenen. Op zaterdag is de kans op neerslag precies 100%. Op zondag daalt de kans naar 70%, maar verwacht dus de nodige buien.

Wat zijn de kansen voor Max Verstappen voor de GP Rusland 2021?

De kans is zeer aannemelijk dat de Red Bulls nieuwe motoren krijgen. Er is een nieuwe specificatie ontwikkeld. Naar het schijnt zijn er flink wat sprongen gemaakt om Honda dan eindelijk de wereldtitel te bezorgen. Dit houdt wel in dat Verstappen gridstraf-penalty’s krijgt. Hij heeft er al drie aan de broek vanwege zijn crash met Hamilton tijdens de GP Italië 2021. Dus de kans is zeer groot dat ze zoveel mogelijk dingen vervangen en vernieuwen, aangezien hij toch al achteraan gaat starten.

Wat de kansen zijn voor een goede score, is koffiedik kijken. Op Sochi kun je inhalen, dus Verstappen zou zich een weg naar voren kunnen banen. De nieuwe motor moet ervoor zorgen dat dat wat sneller moet kunnen gaan. Voor Red Bull zou het geweldig zijn als Pérez even opstaat. Nu is Sochi Autodrom een ban waar hij uitstekend uit de verf komt.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Max voor de GP Rusland 2021?

Dat hij derde gaat worden. De torenhoge favoriet voor de winst is Lewis Hamilton. Op nummer twee staat Valtteri Bottas en Verstappen dus op drie.

Waar kan ik de GP van Rusland 2021 volgen?

Er zijn meerdere manieren om de race te bekijken. We nemen de opties met je door

F1TV

De gaafste manier om naar de race te kijken is een abonnement af te sluiten voor F1TV. Dan kun je alle trainingen, de kwalificatie én de race kijken. Plus alle voor- en nabeschouwingen. En het complete voorprogramma. Je kunt ook de taal kiezen, erg lekker als je niet zo’n fan bent van de hysterische David Croft. Of Martin Brundle die elke klemtoon extra benadrukt. Dan kun je ook gewoon de altijd gezellige Olav Mol kiezen. Of Duits, ook goed! Nu een abonnement afsluiten (60 euro) en je kunt kijken tot volgend jaar (GP Italië waarschijnlijk).

Streams

Het internet staat vol met streams.

Wereldwijd toegang tot de beste gratis en betaalde officiële F1-streams

Het is niet altijd makkelijk een goede Formule 1-stream te vinden. Wil je wereldwijd toegang tot de beste legale F1-streams? Of je nou in Nederland of in het buitenland bent, de website VPNoverview (gerund door Nederlanders) heeft handige instructies waarmee je toegang krijgt tot de beste betaalde en gratis F1 streams.

Ziggo

Je kunt dit seizoen nog genieten van het Ziggo team. Die zullen nog dit jaar de F1 verslaan. Vanaf volgend seizoen gaan de rechten naar Nordic Entertainment. Dus het heeft geen zin om een compleet abonnement af te sluiten voor enkel en alleen F1. Als je fan bent van voetbal, kan het interessant zijn.

Voorspelling GP Rusland 2021

Op de Autoblog redactie zijn we gezegend met drie ware connaisseurs die F1 ademen. Er is zelfs iemand met een Jos Verstappen dekbed, maar we mochten niet van Jaap zeggen dat hij het was.

Wouter

Bottas Hamilton Norris

Zei er iemand iets over een gridstraf? En dat betekent dat Max sowieso een inhaalrace moet rijden. Bottas is ontketend en wil zijn laatste races bij Mercedes nog even laten zien dat hij echt wel iets kan. Perez is weer eens Perez en wordt knap 6e. Wouter, vindt Bottas ook een geweldige vent.

Michael

Hamilton Verstappen Bottas

Vooral benieuwd welk politiek statement Lewis dit weekend durft te maken. Poetin zit zeker in de week dat hij de verkiezingen weer heeft ‘gewonnen’ natuurlijk niet echt te wachten op kritische geluiden. Maar dat is allemaal bijzaak. Het gaat natuurlijk om de race. Je krijgt zo het gevoel dat Bottas lekker frank en vrij kan rijden nu hij weet hoe zijn toekomst eruit gaat zien. Dus ik zet hem gewoon op het podium. Dat 1 en 2 Lewis en Max gaan worden is zo goed als zeker. Wie er het meest pech heeft en wie de beste strategie zal op de dag zelf het verschil moeten maken. Michael, heeft ook gestemd bij de Russische verkiezingen

Jaap

Hamilton Bottas Pérez

Sochi, zeg maar de grote open lucht datsja van Putin, is bijna passé. In de toekomst zal de Russische Grand Prix naar een ander circuit gaan. Bottas heeft dus nog maar weinig kansen om zijn tiende zege in de sport te pakken.



Maar die mag hij dit weekend niet verzilveren. Hij moet namelijk weer aan de kant voor Hamilton, net als in 2018. De Brit wint makkelijk, voor zijn trouwe wingman, in een klinkende 1-2 voor Das Haus. Omdat McLaren minder goed dan verwacht is op deze baan wordt Perez derde. Verstappen komt na zijn gridstraf niet verder dan P5. Jaap, saboteert Nederlandse verkiezingen.

Wat ben je toch een geweldige vent!

Autoblog zal verslag doen van de kwalificatie en race. Komt dat zien!