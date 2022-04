Vervanger GP Rusland bekend. Uiteraard weer discutabel

We hebben een vervanger voor de GP van Rusland en nee, we gaan niet skelteren in de zandbak van de papa en mama van Laurens Dassen.

De Formule 1 is altijd een discutabele sport geweest. In eerste instantie omdat niet de sporter, maar het materiaal grotendeels van belang is of je succesvol bent. Ten tweede maakt men gebruik van verbrandingsmotoren, wat een beetje vreemd is in een sport die een soort voorbode moet zijn van de reguliere straatauto’s.

Maar er zijn nog meer dingen discutabel. Sommige teams, hun sponsoren, geldschieters en FIA-medewerkers halen weleens het nieuws. Als klap op de vuurpijl hebben we ook nog de discutabele locaties waar de teams rijden. De invasie van Rusland in Oekraïne was voor de F1-organisatie de druppel. We zullen dit seizoen niet in Sochi gaan rijden. Dat is op zich niet erg, want het is een nogal saaie baan in en niet al te sympathiek land.

Vervanger GP Rusland is …

Gelukkig hebben ze bij de FOM wel de eer hoog gehouden om een vervanger van de GP Rusland te vinden Daarbij moet je niet te veel hoop hebben, helaas. In plaats van Fuji, Kyalami, Portimao, Donington, Hockenheim, Nurburgring, Istanbul, Jerez, Brno, Magny-Cours, Estoril, Adelaide, Watkins Glen of Sepang gaan we naar… Qatar.

Aanvankelijk kon de organisatie de race in Qatar dit jaar niet inplannen, omdat ze het WK Voetbal voor de mannetjes organiseren. Maar het is nu in september waardoor ze nog wel een gaatje in de agenda vrij konden maken.

Weer Losail

Vorig jaar werd er gereden op het episch saaie Losail International Circuit in Doha. Een circuit dat leuker is als je er met MotoGP-fietsen overheen gaat. Losail is ook het circuit waar men dit jaar gaat rijden. Mocht je geen fan zijn van Qatar, dan heb je pech. Want vanaf volgend jaar gaat hun ‘echte’ contract in. Het gaat om een verbintenis van 10 jaar. Gelukkig zal dat gebeuren op een compleet nieuw circuit.

Nu de vervanger voor de GP Rusland bekend is, kunnen we ook opgelucht ademhalen qua aantal races. Dat blijft op deze wijze 23 stuks. De GP van Qatar 2022 is het begin van een paar drukke weken voor de teams. Op 25 september rijden Verstappen en Co in Qatar, een week later in Singapore en het weekend daarna op Suzuka.

De vorige race – de GP van Qatar 2021 – werd gewonnen door Lewis Hamilton. Verstappen werd tweede, Fernando Alnonso pakte een verrassende derde plaats.

Via: Doha News.