Heldenauto uit 2F2F was bijna een drol op wielen geweest

Casting is iets wat je niet mag onderschatten.

Ondanks dat we allemaal fijnproevers zijn als het gaat om de betere arthouse films, is zo’n Fast & Furious af en toe lekkere afwisseling. Bij voorkeur in de bioscoop, zodat je nog beter kunt zien hoe Vin Diesel en de zijnen alle regels van de Natuurkunde en logica aan hun laars lappen.

Tegenwoordig zijn het een soort superhelden-films, waarbij een groep vrienden hoogst illegale praktijken uithaalt. Het begon echter als een film over de Amerikaanse tuningscene eind jaren ’90. Destijds wist men nog niet hoe groot de impact van deze films zouden zijn. Gelukkig was de casting qua auto’s uitstekend. Denk bijvoorbeeld aan de Toyota Supra, een van de best gekozen auto’s, net als de Charger van Dominic Toretto.

In deel twee kwamen kwamen er meer sponsoren om de hoek kijken. Want werkelijk niemand had het goede idee om een Mitsubishi Eclipse Spyder GTS te gebruiken in de daadwerkelijke tuningscene. De Eclipse was rond die tijd een soort Mustang uit Japan, een basis-Mustang welteverstaan. Gelukkig kreeg Paul Walker een Lancer Evo VII mee, een auto die destijds níet werd geleverd in de VS.

Dat was ook het geval met zijn Skyline, die je in de openingscene ziet. Mede dankzij de Skyline werd de autoliefhebber toch een beetje blij. Het had veel erger kunnen aflopen, want Motor Authority laat weten dat het weinig had gescheeld, of het was géén Nissan Skyline GT-R geworden. Universal Studios wilde namelijk dat Brian O’Conner een, jawel, Dodge Neon SRT-4 zou rijden.

Ronde die periode was de SRT-4 net uitgekomen en Dodge was aan het kijken om de auto wat extra exposure te geven. Technical Director Craig Liebermann stak er gelukkig een stokje voor. Volgens Liebermann (die meewerkte aan de eerste drie delen) was de eenvoudige Dodge Neon niet de goede auto. De Nissan Skyline die gebruikt is in 2 Fast 2 Furious was zijn eigen auto. Tegen zijn zin in, werd de auto gespoten in grijs met blauwe strepen, waar eigenaar Liebermann het niet mee eens was. Maar liever dat dan Dodge Neon.

Na de film heeft hij de auto verkocht. Niet omdat hij het van plan was, maar het bod was dermate hoog dat hij het aanbod niet kon weigeren. De toenmalige eigenaar heeft de auto zwart gespoten. We zeggen toenmalig omdat de auto onlangs weer verkocht is. De huidige eigenaar wil de auto weer helemaal terug in de staat brengen zoals je deze kan zien in 2 Fast 2 Furious. Maar de auto begon zijn leven in de kleur Bayside Blue, te zien op de onderstaande foto.

Fotocredits: Universal Studios.