Special: Dodge SRT-4

Amerikanen en kleine auto’s. Het is niet altijd een even goede match geweest. Zeker niet in de jaren ’90. Het gave aan een Amerikaan (uit welke periode dan ook) is de enorme ruimte, de gorgelende V8, de omvangrijke standaarduitrusting en het overdreven comfort. Dan neem je de mindere afwerkingskwaliteit graag voor lief. Zo ook met de Chrysler Neon.

Chrysler is altijd een concern geweest dat zijn modellen ook over de grens kon en wist te verkopen, terwijl Ford en GM aparte divisies voor andere contreien hadden. Ook zag Chrysler dat op de thuismarkt met name de Japanse merken het erg goed deden in het compacte segment. Daarom werd er nagedacht over een C-segment sedan. Een auto die in Amerika kon concurreren met de Honda Civic, Toyota Corolla en Nissan Sentra, maar ook in Europa afzetkansen zou kennen. Designer Mark Hales mocht er mee aan de slag en kwam in 1991 met de Dodge Neon Concept op de proppen.

Het zou tot 1994 duren voordat de straatvariant het levenslicht ziet. In Nederland werd de auto verkocht als Chrysler Neon, in de thuismarkt kon je de Neon bestellen als Dodge of Plymouth. Het idee van Bob Lutz was om de Neon uit te rusten met de sterkste motor in zijn klasse. Waar de Japanners het met 1.6 en 1.8 torretjes moesten doen, had de Neon een dikke 2-liter viercilinder onder de kap. De standaarduitrusting van het basismodel liet veel te wensen over, maar met de prestaties zat het altijd wel goed. De Neon was er als sedan of 2-doors coupé.

Van de eerste generatie waren er twee sportieve varianten: de Dodge Neon ACR en Neon R/T. ACR stond voor American Club Racer en die naam was niet zomaar bedacht. Dit was dan ook niet zomaar een snelle versie. Ja, de motor was krachtiger (150 pk) dankzij twee bovenliggende nokkenassen, maar de lijst van modificaties is indrukwekkend: stijvere veren, Koni-dempers, dikkere anti-roll bars, een close-ratio transmissie en directere besturing zijn behoorlijk serieus. Om het gewicht zo laag mogelijk te houden kon je de radio en airco ook achterwege laten. Inderdaad, de Neon ACR was net zo serieus als een BMW M3 Lightweight of Porsche 911 RS.

De andere variant, de Neon R/T was minder extreem. Veel van de technische wijzigingen werd overgenomen van de ACR, zij het iets minder heftig. De bak was iets langer (voor meer comfort op de snelweg) en de standaarduitrusting was veel omvangrijker. Het onderstel was ook iets minder hard, maar wel aanzienlijk strakker dan de gewone Neon’s. De Neon R/T zag er ook daadwerkelijk sneller uit, zeker met de Viper-esque striping in het midden, die je eventueel achterwege kon laten.

De eerste generatie Neon was best een succesje, in Amerika was het een populaire auto dankzij de de prijs-kwaliteitverhouding, uitrusting en prestaties. In Europa scoorde de Neon aanmerkelijk beter dan veel andere Amerikanen, alhoewel het gemis van kleinere motoren en een hatchback variant aanzienlijk was. In 2001 staat de tweede generatie Neon klaar. Wederom een compacte sedan met herkenbare uitstraling. Ditmaal was de Neon er alleen als sedan. De nieuwe Neon was aanzienlijk comfortabeler, stiller en verfijnder. Gewoon op het niveau van de concurrentie.

Minder goed nieuws kwam er in 2001, toen de laatste Plymouth Neon van de band liep. Niet omdat de productie van de Neon gestopt was, maar vooral omdat het merk Plymouth opgeheven werd. Op 28 juni van dat jaar werd de laatste Plymouth (een zilveren Neon) gebouwd en was het afgelopen met het merk van de Hemi Cuda en Superbird.

Ook van de de nieuwe Neon kwam er een snellere R/T variant. Ditmaal waren alle tweeliters voorzien van een enkele nokkenas, de R/T had een variabel inlaatspruitstuk om toch weer op 150 pk uit te kunnen komen. Met name het uiterlijk was uitstekend voor elkaar met 16” velgen, dikke bumpers en een flinke spoiler.

Intussen was Tom Gale bezig met heel andere plannen. De Neon was bedoeld om grote aantallen mee te maken, iets wat erg goed lukte. Maar Gale had nog een plannetje. Hij zag dat diverse auto’s van concurrenten erg populair waren bij tuners. Met name de Japanse tuningscene zorgde voor veel inspiratie. Daarom kwam werd de Neon SRT bedacht, een sportsedan met aanzienlijk hogere prestaties dan de Neon R/T. Niet alleen het uiterlijk van deze Neon was heftiger, maar ook de prestaties, dankzij een 2.0 viercilinders met Eaton supercharger. Deze leverde 210 pk en 240 Nm.

Gezien de positieve reacties wordt er hard gewerkt aan een productievariant. Dat blijkt nog lastiger dan verwacht. Er werd al veel afgeschaafd om de auto goedkoper te maken voor serieproductie, maar na maandenlang werk wordt de ontwikkeling alsnog gestaakt. De productie zou gewoonweg te kostbaar zijn. Daarom wordt er een speciaal team, Special Vehicle Engineering (SVE), ingeroepen om het project over te nemen om de SRT alsnog klaar te stomen voor serieproductie.

SVE wordt enkele maanden later omgedoopt tot PVO (Performance Vehicle Operations). Dit team zou later nog eens omgedoopt worden tot Street Racing Technologies, inderdaad; SRT. De eerste auto van deze divisie was uiteraard de Dodge Viper SRT-10. Het was de bedoeling om van meer Chrysler producten een SRT uitvoering te maken, waarbij het getal achter SRT stond voor het aantal cilinders.

Grootste verandering die PVO doorvoerde was de motor. De 2-liter compressormotor was te duur en leverde niet voldoende vermogen. Daarom wordt er geopteerd voor de A853 2,4 viercilinder uit de PT Cruiser en Stratus. Om tot aansprekende prestaties te komen wordt deze motor voorzien van een Mitsubishi TD04LR-15Gk turbo en een intercooler. Omdat deze motor een stuk krachtiger is, wordt ook de transmissie aangepast. De SRT-4 krijgt de versnellingsbak uit de dieselvarianten van de Chrysler Voyager.

In 2003 komt de Neon SRT-4 op de markt als het absolute topmodel van de reeks. De 2.4 motor levert 215 en 335 Nm aan koppel. In combinatie met de vrij korte spatiëringen van de versnellingsbak blijkt het een uitermate vlotte auto. Met name in de sprints en de tussensprints is de SRT-4 bloedsnel. 0-100 duurt 5,6 seconden en de topsnelheid moet volgens Dodge rond de 210 liggen, maar eigenaren zagen met kinderlijk gemak 230 km/u op de GPS tevoorschijn komen.

In 2004 wordt de SRT-4 alweer voorzien van een update. Voor meer grip werden er standaard BF Goodrich G-Force banden gebruikt. Ook het Quaife sper-differiednteel zorgde dat de auto nog beter van zij plek kwam. Wat daar ook bij hielp was de sterkere motor: grote injectoren en gewijzigd motormanagement. Het blok levert nu officieel 233 pk en 340 Nm, maar dat is complete lariekoek.

De SRT-4 voelt dermate sneller aan dat diverse media en eigenaren de auto op de rollenbank zetten. Het resultaat: de meeste halen dik 260 pk en bijna 400 Nm. Vandaar de indrukwekkende prestaties. Met een standaardsprinttijd van 5,3 seconden naar de 100 km/u en een topsnelheid van bijna 250 km/u is de SRT-4 een serieus snelle auto. Inderdaad, SRT-4, zonder Neon ervoor. Dodge heeft er voor gekozen om de naam Neon weg te laten, om zo de auto iets los te weken van de Neon-reeks.

In 2005 komt met Dodge met een speciaaltje, de SRT-4 Commemorative Edition. De wijzigingen zijn zuiver cosmetisch. Net als bij de Viper SRT-10 en Ram SRT-10 krijgt de SRT-4 Commemorative Edition witte lak en blauwe strepen. 2005 is ook meteen het laatste productiejaar voor de SRT-4. Aanvankelijk was het de bedoeling om er zo’n 2.500 per jaar van te bouwen, maar dat werden er veel meer: in totaal werden er iets meer dan 25.000 stuks geproduceerd.

Natuurlijk was de SRT-4 geen geraffineerde sportauto. Dankzij zorgvuldig gekozen hardware was de auto waanzinnig effectief. En vergeet niet: de SRT-4 was zéér voordelig. De eerste serie kostte minder dan 20.000 dollar, de latere varianten zo’n 22.000 dollar. Daarmee was de SRT-4 sneller dan al zijn concurrenten. Zowel op het circuit, dragstrip als op de snelweg. Een Sentra SE-R of Civic Si waren duurder, maar trager. Sterker nog: zelfs een 350Z of S2000 kon je hebben met een SRT-4. Daarmee heeft Dodge een absolute topprestatie geleverd. Een snelle auto bouwen lukt iedereen wel. Maar eentje waar je winst op maakt én behoorlijk betrouwbaar is, dat is des te moeilijker.

