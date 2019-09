Hele BMW-concern aan de ‘zwevende’ naafkapjes

Een kleine modificatie die op veel aandacht kan rekenen: nu ook op MINI's.

We willen het graag de ‘Rolls-Royce-modificatie voor de minder rijken’ noemen, maar na BMW en Volkswagen is het niet meer exclusief weggelegd voor de elite. We hebben het dan over de ‘zwevende’ naafkapjes. Door alleen het vervangen van de kapjes waar het logo opzit en ze te vervangen met de nieuwe kapjes, blijft het logo stilstaan terwijl het wiel draait. Onder de Autoblog-reaguurders zitten verrassend veel mensen die dit op hun BMW hebben besteld. Voor de mensen die liever Anglo-German willen is er goed nieuws: ook de kleinste telg van de BMW-familie, MINI, krijgt deze bijzondere kapjes.

De kapjes zijn beschikbaar met zowel MINI- als John Cooper Works-opschrift. We kunnen niet precies vinden hoeveel je moet neerleggen voor de kapjes, misschien dat ze nog niet beschikbaar zijn in Nederland. Bij Volkswagen kost het 173 euro, misschien dat de prijzen bij MINI iets vriendelijker zijn.

De kapjes zijn op de IAA onthuld, maar sneeuwden een beetje onder vanwege de MINI Cooper SE. Of de naafkapjes op de vreemde velgen van de elektrische MINI ook vervangen kunnen worden door zwevende kapjes, is niet bekend.