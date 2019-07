Ook Volkswagen gaat deze Rolls-Royce-gimmick toevoegen

Zo simpel kan luxe zijn.

Het was heel simpel: Volkswagen was de wagen voor het volk (duh), Audi zat daar ietsje boven, maar dan kreeg je ook een auto met een luxere insteek. Nu lijkt het zo te zijn dat het een beetje schuift, en Volkswagen de plek van Audi inneemt. Immers, de Golf en Passat zijn al niet de goedkoopste meer, ook niet in hun segment. Niet elk modaal gezin kan er eentje bezitten. Kijkend naar auto’s als de VW Arteon lijkt het te kloppen dat VW bezig is met een opmars aan luxere modellen.

Om te bewijzen dat luxe auto’s wel degelijk een VW-badge kunnen hebben, brengen de Wolfsburgers een nieuwe optie uit. Of nou ja, de Engelse tak. Je kan nu in het VK ‘self levelling centercaps’ bestellen. Dat is hetzelfde als wat Rolls-Royce al een tijdje op hun modellen doet: de wielen bewegen, maar het centrale deel, daar waar het logo zit, staat stil. Zo kun je altijd het logo zien, ook al draait het wiel op volle toeren.

Dat meerdere autofabrikanten dit foefje zien als een echte luxe feature, bewijst BMW, die dit sinds kort ook aanbiedt. Bij Volkswagen kun je een setje van vier ‘stilstaande’ Volkswagen-naafdoppen bemachtigen voor 156 pond, zo’n 173 euro. Bijna elke VW-velg kan de gimmick krijgen behalve de Up!, Polo, Lupo, T-Cross, Phateon (nee, geen typefout, dit staat in het VW-persbericht) en Touareg. Overigens benadrukt het merk dat ze ook prima gebruikt kunnen worden voor foto’s, zodat het VW logo niet op elke velg aan andere kant op gericht staat. Tsja, het is maar waar je wakker van ligt.