Jawohl: BMW X7 met dikke V12 in de pijplijn

Twaalfcilinders in Duitse prestigebakken hebben bijna geen bestaansrecht meer. Bijna, want bijvoorbeeld is de huidige generatie 7 Serie nog met een V12 te krijgen in vorm van de M760Li. Dat zal over een paar jaar anders zijn.

Bij BMW willen ze vermoedelijk nog gebruik maken van de beschikbaarheid van die heerlijke twaalfpitter, want het lijkt erop dat de Duitsers dit blok in de X7 gaan stoppen. Moderne BMW M Performance en M-modellen geven de modelbenaming aan in het instrumentarium. Zo weet je bij het starten van de motor dat je niet in een regulier model zit.

Allemaal leuk en aardig, maar via deze weg leren we dat er mogelijk een X7 M60i gaat komen. Deze benaming is via Bimmerpost naar buiten gekomen. Een foto brengt het instrumentarium van deze nieuwe variant in beeld. Het ‘X7 M60i’-logo werd door een forumgebruiker ontdekt toen hij door de codes van de X7 aan het scrollen was. Nu kan het zo zijn dat BMW dit logo van tevoren heeft gemaakt, maar de kans is zeer zeker aanwezig dat er een nieuw topmodel in de pijplijn zit.

Voor de Amerikaanse markt een interessante optie. Hier in de Nederland zou de auto kansloos zijn door alle belastingen. Je moet toch al gauw denken aan een prijskaartje van 245.000 euro voor zo’n gigant met een V12 in Nederland. Wanneer en of we deze X7 M60i kunnen verwachten is koffiedik kijken. Fingers crossed dat de bruut inderdaad gaat komen.