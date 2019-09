Stel alvast je Audi RS6 of RS7 samen

Zodat de Nederlandse prijzen als een klap in je gezicht voelen. Maar dan heb je in ieder geval al even de opties kunnen bekijken.

Zowel de nieuwe Audi RS7 als RS6 sloegen in als een bom. Beide krachtpatsers waren te aanschouwen op de beursvloer in Frankfurt, de RS7 in de specificatie waarin hij gelanceerd werd (Tangorood met optiekpakket zwart). De RS6 kreeg in tegenstelling tot de versie op de persfoto’s datzelfde kleurtje aangemeten, maar die moest iets meer kritiek incasseren. Bij de RS6 heeft de enorme unibrow, de grijze lijn boven de diffuser, niet de grootste fanbase. Dat heeft te maken met het optiekpakket aluminium. De eerst mogelijke manier om dat zwart te maken, hebben we nodig. Mooi, want de Duitse configurator is klaar om mee gespeeld te worden.

De prijzen zijn nog niet volledig representatief. In Duitsland mag je de RS6 meenemen voor 117.500 euro en de RS7 voor 122.000. Dat kan uitpakken tot een hoop meer, maar in Nederland zal er ruim over de 170.000 euro op de prijskaart staan. Normaal houden we het uiterlijk kort, want het is subjectief. Maar door de eerder genoemde unibrow-problematiek is het uiterlijk even belangrijk.

Nog iets wat ons opvalt zijn de velgen. Je kunt beide modellen krijgen met 21 of 22 inch lichtmetaal. Alles aan de auto laat zien dat de 22 inch onder de auto thuishoren. Kijk maar eens wat er met de hele stance van de auto gebeurt als je de 21 inch velgen selecteert:

Goed. De unibrow. Je kan hem dus heel gemakkelijk ‘weghalen’ door nĂ­et te kiezen voor optiekpakket aluminium. Wij raden vervolgens wel aan om een mooie lichte kleur te kiezen, voor het contrast. Kijk maar eens hoe het staat bij wit, of rood (bovenaan dit artikel).





Daarentegen vinden wij dan weer dat als je een donkere tint bestelt, zoals zwart of Navarrablauw, dan is het optiekpakket aluminium juist een gaaf contrast.

Die laatste is overigens een mooie graadmeter: een relatief kale uitvoering, al zit er qua performance genoeg op. Oftewel: LED-Matrix koplampen, kleurtje, velgen, optiekpakket. Dan kost het geheel iets meer dan 140.000 euro. Dat gaat je in Nederland nooit lukken: de prijzen worden binnenkort bekend. De nieuwe RS6 en RS7 zullen rond de jaarwisseling bij de dealer staan.