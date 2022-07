Zo enorm hard keldert de verkoop van diesels

Zo’n zelfontbrander is niet meer van deze tijd. De verkoop van de diesel keldert als een malle,.

Nog niet zo heel erg lang geleden kon je in Nederland subsidie krijgen als je een diesel reed. Ja, echt waar. Sterker nog, sommige auto’s als de Polo Bluemotion hadden zelfs vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting! De combinatie van gunstige NEDC-waarden en een niet al te snugger samengesteld subsidiebeleid zorgden ervoor dat iedereen diesel reed.

Dat is nu al lang niet meer het geval, natuurlijk. Maar hoe staat het dan nu met het aandeel diesel qua autoverkoop? Nou, niet al te best. ACEA heeft de verkoopcijfers voor het tweede kwartaal van 2022 bekendgemaakt en het is duidelijk dat de diesel alsmaar verliest aan populariteit, dit ten koste van alternatieve aandrijflijnen. In Q2 van 2022 was slechts 17,3 procent van de nieuw geleverde auto’s uitgerust met een diesel.

MEV op bijna 10%

Het meest populair is nog altijd de auto met benzinemotor. 38,5 procent heeft namelijk een reguliere ottomotor onder de kap. Verder is 22,6 procent een hybride en 8,7 procent een plug-in hybride. De volledig elektrische auto neemt juist enorm toe in populariteit: 9,9 procent is een BEV (Battery Electric Vehicle).

De elektrische auto is ook de enige waarvan de verkoopaantallen toenemen. Ondanks dat de HEV en PHEV qua marktaandeel winnen, zijn de verkoopcijfers lager dan dezelfde periode vorig jaar.

Diesel verkoop keldert ook in Nederland

Kijken we alleen in Nederland, dan zien we dat die trend nog veel heftiger is. De dieselauto zakte namelijk met 36% qua aantallen! Slechts 1.533 nieuwe oliestokers werden voorzien van gele platen in Q2 2022. De verkopen van volledig elektrische auto’s steeg met 47% naar 17.177 exemplaren.

De PHEV noteerde een voorzichtig plusje van 5,6% (8.751 stuks), terwijl de reguliere hybride met 4,1% zakte (18.084 stuks). Dan de benzineauto, daar werden er 29.215 van verkocht, een daling van 27,7 procent.

Welke conclusies kunnen we trekken? Diesel speelt nu een rol in de marge en de populariteit van de HEV en PHEV lijkt tanende, terwijl EV’s in de lift zitten. Maar houdt er rekening mee dat bijna elk merk behoorlijke leveringsproblemen heeft. In veel gevallen is de vraag (veel) groter dan het aanbod.

Fabrikanten kiezen er logischerwijs voor om de modellen te leveren waar de meeste winstmarge op zit en/of wat snel geleverd kan worden, niet zozeer wat de vraag vanuit de markt is.

