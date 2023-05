Hele dikke limo heeft heerlijke putdeksels

Een hele dikke limo met heerlijke putdeksels, is dit dan eindelijk het begin van een nieuwe trend?

Het modificeren van auto’s kan alle kanten opgaan. Uiteraard wil en tuner zoveel mogelijk geld verdienen dus maken ze wat de consument wil. Snelle crossovers met carbon spoilerpakketten en veel te veel vermogen. Tuners als Manhart, G-Power, Mansory en Brabus verkopen dat dan ook met verve. Upgrades voor sportieve auto’s zijn er ook nog altijd (met name bij Manthey verkopen ze geweldige spulletjes).

Het enige dat er een beetje aan schort, zijn über-luxe en chique voertuigen. Natuurlijk, bij mansory en brabus kun je terecht voor een luxe limo, maar vaak zien die er een beetje getuned uit in de verkeerde zin des woords. Ook zijn de heersende trends niet bevordelijk om en chique auto te maken. Denk aan zwarte optiek-pakketjes, koolstofvezel versieringen en bicolor-wielen.

Hele dikke limo

Gelukkig is RDB hier voor de broodnodige afwisseling. De Amerikaanse tuner heeft een S-Klasse onder handen genomen. Het is er niet zomaar eentje, maar een heuse Mercedes-Maybach S680, compleet met een twaalfcilinder motor. Waar vind je dat nog tegenwoordig?

In dit geval is er gekozen voor een setje RDB MZB1-velgen. Ht zijn enorme putdeksel-velgen. Ze zijn absoluut niet origineel, maar wel in de geest van de auto. Het komt daardoor niet heel erg aftermarket over.

Maak je overigens geen illusies, de MZB-1 velg is veel duurder dan het originele setje van Mercedes zelf. Voor minder dan 10 mille kun je niet bij RBD terecht. Maar kijk dan: het wordt er meten zo’n hele dikke limo van, heerlijk!

De kleur is in dit geval eens niet zwart of two-tone met felle tinten. Nee, de gehele auto is voorzien van een matgrijze wrap. Of nou ja, grijs, het is meer zilver. Daardoor is de uitstraling van deze superluxe limo iets minder oubollig. Uiteraard is elke kleur mogelijk met een wrap.

Geen zwarte accenten

Ook al het chroomwerk werd aangepakt. De sierlijsten, deurgrepen, spiegelkappen en alle logo’s en emblemen zijn in het zilver gespoten. Geen chroom, maar godzijdank vooral geen zwarte accenten. Tegenwoordig is het heel hip om tegen betaling je auto eruit te laten zien als een instapversie c.q. huurauto, maar dit is veel chiquer.

De rijhoogte is ook ietsje aangepast, zoals je kunt zien. RDB heeft de module voor de luchtvering iets aangepast. Uiteraard kun je ‘m eenvoudig weer wat hoger zetten. De laagste stand is nu iets lager en dat ziet er eigenlijk altijd beter uit.

In motorisch opzicht verandert er niet veel. Althans, dat vertelt RDB niet. Nu ligt er een biturbo V12 onder de kap. Vanwege allerlei milieu-ingrepen is deze zwakker dan ooit: slechts 612 pk en 900 Nm. Zijn voorganger had 630 pk en 1.000 Nm. Maar ja, liever een geknepen twaalfcilinder dan helemaal geen twaalfcilinder, toch?

Meer lezen? Dit is het verloop van de twaalfcilinder limousines door de jaren heen!