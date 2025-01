Mazda RX-Vision gaat in productie! Maar niet door Mazda…

Een legendarische tuner doet wat Mazda na liet: de fantastische Mazda RX-Vision met wankelmotor in productie brengen.

Als we Mazda moeten geloven, komt er ”in de niet zo verre toekomst” een productieversie van de SP Iconic-conceptauto. En ja, inclusief wankelmotor! Daarmee zou Mazda een ander concept laten staan, namelijk de RX-Vision van hierboven. Die droomauto wordt nu door tuner RE Amemiya bij de lurven gegrepen om tot een echte straatauto te worden omgebouwd.

Isami Amemiya is de oprichter van het tuninghuis. Hij bouwde al eens een dikke RX-7, maar ook een bijzondere Lotus Europa en Porsche 993. Een onderdeel komt telkens terug: de wankelmotor. Ook de RE Amemiya-versie van de RX-Vision die in productie moet gaan, krijgt een rotatiemotor.

En wat voor wankelmotor. De wankelmotor uit de RX-7 heeft niet twee, maar drie rotorbladen en produceert zo’n 350 pk. De driehoeken kunnen maximaal 9.000 toeren per minuut maken. De krachtbron zit vast aan de zestraps versnellingsbak van een RX-8.

Isami Amemiya over de RX-Vision

De tuneboer maakt zijn nieuwe project bekend aan het Japanse Motor Fan. Hij zegt: ”Ken je de RX-Vision die Mazda tentoonstelde op de 44e Tokyo Motor Show? Die is cool, maar niet beschikbaar op markt, dus we wilden er zelf een bouwen. Natuurlijk is het een helemaal straatlegaal model!”

Op Instagram laat Amemiya zien hoe ver hij is met het project. Een basisskelet is al zichtbaar. Van deze koets worden we al erg blij. Het front doet ook denken aan de Iconic SP. De koplampen kunnen je bekend voorkomen, want die komen rechtstreeks van een MX-5 ND. Van achteren zien we een geinige ducktail en een agressieve diffuser. De auto is 4,389 meter lang en 1,925 meter breed. Daarmee is ie een stukje langer en breder dan de huidige MX-5.

Tussen vrijdag 10 januari en zondag 12 januari krijgen we de productieversie van de RX-Vision te zien tijdens de autobeurs van Tokio. Daar zal ie te bewonderen zijn naast de Lamborghini Miura van Liberty Walk en de eerste elektrische GT-R van Nissan.