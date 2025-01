Zoveel kost de goedkoopste Toyota GR Yaris op Marktplaats

Het homologatiespeciaaltje gaat nu nieuw voor een ton, maar wat kost ie tweedehands?

Het is inmiddels bijna vijf jaar later (wat is de tijd gevlogen!) en nog steeds is de Toyota GR Yaris een van de meest hilarische nieuwe auto’s die er momenteel op de markt zijn. Het pittige driecilindertje is er dankzij de updates nog wat krachtiger geworden en ook de nieuwprijs is flink geklommen. Zo kost de Premium-uitvoering met automaat nu nieuwe € 101.840. Ruim een ton voor een hete hatchback! Dat moet op de tweedehandsmarkt een stuk goedkoper kunnen, nietwaar?

Om te zien wat je minimaal kwijt bent voor de GR Yaris raadplegen we Marktplaats. Daar komen we erachter dat de vorige eigenaren vrij zuinig zijn geweest met hun rallyspeeltje. De occasion met de meeste kilometers op de teller (tevens de goedkoopste Toyota GR Yaris op Marktplaats) heeft er 28.434 kilometer opzitten. De meest zitten rond de 10k.

De goedkoopste Toyota GR Yaris op Marktplaats

De Toyota met het kleinste prijskaartje staat in het diepe zuiden van ons land bij Auto AZ Heerlen. Deze Yaris is gebouwd in 2021, heeft een handbak en is een Performance-uitvoering. Dat wil zeggen dat er leuke extraatjes op zitten, zoals Torsen-sperdifferentiëlen op de voor- én achteras en 18-inch gesmede velgen met Michelin Pilot 4S-rubber eromheen.

De pre-update versie zoals ie in Heerlen staat, haalt 261 pk (in plaats van 280 pk in de nieuwste versie) en 360 Nm uit de 1,6-liter driecilinder turbomotor. Als je opschiet, kun je 5,5 seconden van 0 naar 100 km/u sprinten. De begrenzer kickt in bij 230 km/u. Met een massa van 1.280 kilo heeft de GR Yaris een pk-gewichtsverhouding van 4,9 kg/pk.

Nu de grote vraag: wat betaal je voor de goedkoopste Toyota GR Yaris op Marktplaats? Ooit had deze GR Yaris een nieuwprijs van € 56.906 met een BPM van € 8.465. Dat is dus bijna de helft van wat je nu betaalt voor een nieuwe. De BPM is trouwens naar boven geschoten naar € 46.971. Auto AZ Heerlen geeft hem nu aan je mee voor € 39.990,-. Zo’n lage prijs haalt de bestverkochte auto van Nederland niet eens.

Is Heerlen wat te ver weg voor je? In Apeldoorn staat er ook eentje te koop voor € 35 extra. Of wacht je liever op de nieuwe Celica?