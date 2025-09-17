Helemaal niemand wil een verplichte APK voor motorfietsen

Op een paar Europese politici na dan…

Ja, het is Autoblog, dat weten we maar al te goed. Maar op deze woensdagavond, even voor 21 uur is de spoeling qua nieuws wat dunner, dat we graag even een uitstapje maken. Naar motorfietsen in dit geval.

Motoren zijn het ultieme ticket naar de vrijheid, als ik de bestuurders van zo’n apparaat mag geloven. Je zit er in je eentje op, afgesloten van de buitenwereld, maar tegelijkertijd maak je alles vele malen intenser mee dan wanneer je in een auto zit.

Bovendien hebben motorfietsen best wat voordeeltjes ten opzichte van een auto. Je kunt ermee langs de files rijden, ze zijn vrijwel zonder uitzondering allemaal bloedsnel en je hoeft geen parkeergeld te betalen als je ermee naar een grote stad gaat.

Niemand wil een verplichte APK voor motorfietsen

En in tegenstelling tot de auto, hoef je ook niet elk jaar een APK te ondergaan. Althans, nóg niet. Een aantal Europese politici heeft het plan opgevat die Algemene Periodieke Keuring ook in te voeren voor motorfietsen. Tot groot ongenoegen van de berijders.

Er is namelijk een petitie online gekomen en die is direct door 20.000 boze motorrijders getekend. En wat leuk is, het is niet zoals ze in onze Tweede Kamer doen, op de man spelen en alleen maar zeggen dat de ander het niet goed doet. In zwaardere bewoordingen.

Nee, motorrijdend Nederland biedt tegelijk iets constructiefs aan. Zodat de Europese politici dat zelf niet hoeven te doen. Stukje service. De punten zal ik nu even voor je neerplempen.

Laat het Europees Parlement het voorstel COM(2025) 180 verwerpen.

Stimuleer in plaats daarvan een Europese verkeersveiligheidsagenda gericht op preventie, training, handhaving en betere infrastructuur.

Stop de wildgroei aan regels die onder het mom van “vereenvoudiging” juist meer bureaucratie veroorzaken.

Respecteer het subsidiariteitsbeginsel: laat lidstaten zelf bepalen hoe zij verkeersveiligheid rond motoren regelen, passend bij hun eigen situatie en risico’s, via een democratisch en participatief proces.

En zoals @jaapiyo zou zeggen; waarvan akte. Want volgens de bezitters van motorfietsen zijn technische gebreken zelden de oorzaak van een crash. Bovendien is het voorstel duur en levert het te weinig op. Daarbij wegen volgens de motorrijders de verkeerde belangen mee en tenslotte verliezen individuele lidstaten op deze manier hun keuzevrijheid.

Punten waar wij het hier alleen maar volmondig mee eens kunnen zijn. Ben je zelf een motorrijder, of wil je gewoon niet dat Europa bepaalt dat motorfietsen een verplichte APK krijgen, dan kun je de petitie HIER alsnog even tekenen!

Samen staan we sterk!