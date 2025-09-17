Helemaal niemand wil een verplichte APK voor motorfietsen

Op een paar Europese politici na dan…
Ja, het is Autoblog, dat weten we maar al te goed. Maar op deze woensdagavond, even voor 21 uur is de spoeling qua nieuws wat dunner, dat we graag even een uitstapje maken. Naar motorfietsen in dit geval.
Motoren zijn het ultieme ticket naar de vrijheid, als ik de bestuurders van zo’n apparaat mag geloven. Je zit er in je eentje op, afgesloten van de buitenwereld, maar tegelijkertijd maak je alles vele malen intenser mee dan wanneer je in een auto zit.
Bovendien hebben motorfietsen best wat voordeeltjes ten opzichte van een auto. Je kunt ermee langs de files rijden, ze zijn vrijwel zonder uitzondering allemaal bloedsnel en je hoeft geen parkeergeld te betalen als je ermee naar een grote stad gaat.
Niemand wil een verplichte APK voor motorfietsen
En in tegenstelling tot de auto, hoef je ook niet elk jaar een APK te ondergaan. Althans, nóg niet. Een aantal Europese politici heeft het plan opgevat die Algemene Periodieke Keuring ook in te voeren voor motorfietsen. Tot groot ongenoegen van de berijders.
Er is namelijk een petitie online gekomen en die is direct door 20.000 boze motorrijders getekend. En wat leuk is, het is niet zoals ze in onze Tweede Kamer doen, op de man spelen en alleen maar zeggen dat de ander het niet goed doet. In zwaardere bewoordingen.
Nee, motorrijdend Nederland biedt tegelijk iets constructiefs aan. Zodat de Europese politici dat zelf niet hoeven te doen. Stukje service. De punten zal ik nu even voor je neerplempen.
- Laat het Europees Parlement het voorstel COM(2025) 180 verwerpen.
- Stimuleer in plaats daarvan een Europese verkeersveiligheidsagenda gericht op preventie, training, handhaving en betere infrastructuur.
- Stop de wildgroei aan regels die onder het mom van “vereenvoudiging” juist meer bureaucratie veroorzaken.
- Respecteer het subsidiariteitsbeginsel: laat lidstaten zelf bepalen hoe zij verkeersveiligheid rond motoren regelen, passend bij hun eigen situatie en risico’s, via een democratisch en participatief proces.
En zoals @jaapiyo zou zeggen; waarvan akte. Want volgens de bezitters van motorfietsen zijn technische gebreken zelden de oorzaak van een crash. Bovendien is het voorstel duur en levert het te weinig op. Daarbij wegen volgens de motorrijders de verkeerde belangen mee en tenslotte verliezen individuele lidstaten op deze manier hun keuzevrijheid.
Punten waar wij het hier alleen maar volmondig mee eens kunnen zijn. Ben je zelf een motorrijder, of wil je gewoon niet dat Europa bepaalt dat motorfietsen een verplichte APK krijgen, dan kun je de petitie HIER alsnog even tekenen!
Samen staan we sterk!
Reacties
luchtgekoeld zegt
“Vlgs bezitters van motorfietsen”. Nee hoor, eea is gewoon gebaseerd op officiele onderzoekscijfers, daar kan niemand omheen. Je zal als motorrijder wel zorgen dat je machine tiptop in orde is.
RUBERG zegt
Helemaal niemand? Iedereen gevraagd???
luchtgekoeld zegt
2x zelfs🤪
dare2think zegt
Soms heb ik het idee dat plannen en beleidswijzigingen slechts gevolgen zijn van de wens van individuele politici om ergens mee te scoren en in het nieuws te komen. Dit voorstel betekent alleen maar meer werk voor heel veel mensen met een gering effect voor de verkeersveiligheid.
Robert zegt
Nou, omgekeerd vind ik het onvoorstelbaar dat we in dit overgereguleerde landje nog steeds geen verplichting hebben voor motorrijders, om buiten een goedgekeurde helm ook nog beschermende kleding, schoeisel en handschoenen te dragen.
Zoals mijn ouweheer (ex-wegenwachter) vroeger altijd zei: “Als je met de motor onderuit gaat zonder dat je beschermende kleding draagt, maak je maar geen zorgen om schaafwonden. Het asfalt trekt de huid er in één keer af. Je wordt gewoon levend gevild.”
schuimbekje3 zegt
Swov had een onderzoek ingesteld en daaruit bleek dat in nederland in 0% van motorongevallen een technisch gebrek aan de motor de oorzaak was. Europeesch gezien was er geen goed onderzoek maar wat er was te vinden bleek minder dan 0.1% van de ongevallen een gebrek was aan de motor wat MEDE de oorzaak was.
Er is GEEN onderzoek waaruit blijkt dat een APK voor motoren nut heeft. Er is dus GEEN enkele reden om dit in te voeren.
Jopie zegt
Ondanks dat de overgrote meerderheid van de motoren in prima staat zijn ben ik er op zich niet op tegen.
Wel eens per twee of drie jaar want in de regel worden veel minder kilometers afgelegd.
Mijn motor is prima in orde want als er iets mis is doet dat al heel snel au
Dutchdriftking zegt
Geldklopperij. Het grootste probleem is natuurlijk dat naast veiligheid er met de APK ook naar milieu en geluid gekeken wordt. En nu ben ik daar niet helemaal op tegen (dankzij de Harleys zonder dempers kan de rest geen enkel dijkweggetje meer doen) maar er is natuurlijk geen enkele motorfiets die de uitstootnorm nog haalt.
Carspotter-t zegt
Nieuw idee: Motorblog, hetzelfde als Autoblog maar dan voor motoren. Het kan blauwe kleuren hebben als tegenhanger van Autoblog
launchcontrol zegt
Ik zit in het weekend regelmatig achter stinkende en overmatig geluid producerende motorfietsen. Dus lijkt het mij niet gek op hier op te controleren of te handhaven.