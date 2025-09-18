Dit is de eerste nieuwe EV van Mitsubishi in 16 jaar

En het is eigenlijk een Renault.

Mitsubishi was een van de allereerste fabrikanten die een EV in de aanbieding had. In 2009 presenteerden ze de i-MIEV. Een waardeloos ding met 100 kilometer EPA-range, maar hé, Mitsubishi was wel vooruitstrevend. Wat hebben ze met deze voorsprong gedaan? Helemaal niks.

Er is namelijk 16 jaar verstreken sinds de introductie van de i-MIEV en nu presenteert Mitsubishi pas hun volgende EV. Oké, in China heeft GAC Mitsubishi nog twee elektrische modellen gehad, maar die tellen we gemakshalve even niet mee. Deze auto’s stonden ook niet op een eigen platform van Mitsubishi.

Dat geldt overigens net zo goed voor deze Eclipse Cross. Want je raadt het al: dit is eigenlijk een Renault. Deze keer heeft Mitsubishi wel hun best gedaan om de auto een ander design te geven. De nieuwe Colt en de ASX zijn respectievelijk een Clio en een Captur met een ander badge, maar nu heeft de designafdeling van Mitsubishi echt iets gedaan.

De Eclipse Cross heeft een eigen smoelwerk gekregen en een andere kont. Van de zijkant bezien zijn de overeenkomsten met de Scenic nog het grootst, maar dankzij de verchroomde C-stijl is ook dit aanzicht anders. In het interieur is minder moeite gestoken: dat is vrijwel één op één overgenomen. De auto wordt ook gewoon gebouwd door Renault in Frankrijk.

De specificaties zijn natuurlijk geen verrassing. De Mitsubishi Eclipse Cross heeft een 87 kWh batterij, die goed is voor 600 kilometer range. Dat is een hartstikke mooi cijfer voor dit segment. De elektromotor op de voorwielen levert 220 pk en 300 Nm. Snelladen kan met 150 kW. Mitsubishi kondigt ook nog een ‘medium range’ versie aan. We hebben een sterk vermoeden dat die een 60 kWh accu heeft en circa 400 kilometer range.

De ervaring leert dat de Mitsubishi-modellen ongeveer op hetzelfde prijsniveau zit als de Renault-evenknie, dus het prijskaartje kunnen we ook alvast invullen. Reken erop dat de Eclipse Cross rond de 45 mille zal kosten. De goedkopere instapper volgt in 2026 en zal rond de €39.000 kosten.