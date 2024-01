‘EU-ban verbrandingsmotor misschien toch niet in 2035’

2035 is eigenlijk ook heel wel heel snel, nietwaar?

2035. Dat is het jaar waarin we afscheid moeten nemen van de verbrandingsmotor. In nieuwe auto’s in ieder geval. We leven inmiddels al in 2024, dus we zijn nog maar 11 jaar verwijderd van het einde van de verbrandingsmotor. Of zal het toch zo’n vaart niet lopen…?

Porsche denkt dat het misschien toch nog uitgesteld gaat worden. Dat is in ieder geval wat Lutz Meschke, de CFO van Porsche, afgelopen donderdag zei. “Er is op dit moment een hoop discussie over het einde van de verbrandingsmotor. Ik denk dat het uitgesteld kan worden,” zo tekent Automotive News op uit de mond van Meschke.

Meschke deed deze uitspraak weliswaar bij de introductie van een volledig elektrische Porsche (de nieuwe Macan), maar dat betekent niet dat Porsche graag afscheid neemt van de verbrandingsmotor. De Duitsers zetten juist in op e-fuels, in de hoop de verbrandingsmotor op deze manier in leven te houden.

Los van de wensen van Porsche, kunnen er natuurlijk sowieso vraagtekens worden gezet bij de haalbaarheid van 2035. Zelfs in Nederland was vorig jaar nog maar 30,8% van de nieuw verkochte auto’s een EV. Terwijl er volop gestrooid wordt met subsidie en Nederland ver voor loopt op veel andere landen.

Het is dus zeker niet ondenkbaar dat Meschke gelijk krijgt en het uitbannen van de verbrandingsmotor uitgesteld wordt. En anders zijn er altijd nog e-fuels. Dat wordt misschien niet betaalbaar voor de gewone man, maar wel voor de Porsche-rijders.

Bron: Automotive News Europe

Foto: Twee Porsches mét verbrandingsmotor, gespot door @johan_duijnker