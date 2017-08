Zoveel NL’ers kochten een Yaris GRMN voor 46.490 euro

Bijna 50k voor een Toyota Yaris. Sommige Nederlanders hebben geen probleem met dit bedrag.

Toyota bracht onlangs een hete variant van de Yaris op de markt, luisterend naar de naam Yaris GRMN. Ze durfden het zelfs aan om de 212 pk sterke hatchback naar Europa te brengen. Wat blijkt: men was weg van de bijzondere Yaris GRMN. Het heftige prijskaartje werd voor lief genomen.

Diverse internationale media schrijven dat de hete hatchback inmiddels is uitverkocht. Toyota bracht 400 exemplaren van de Yaris GRMN naar Europa. De Nederlandse importeur ging niet in op de vraag of de gelimiteerde Jap daadwerkelijk is uitverkocht. Wel wist men aan ons te vertellen dat er tot op heden zes exemplaren aan Nederlanders zijn verkocht. Zes medelanders die 46.490 euro betaalden voor een Yaris.

Ter vergelijking: een Volkswagen Polo GTI scoor je vanaf 28.492 euro, een Peugeot 208 GTi heb je vanaf 29.900 euro en een Renault Clio RS vanaf 30.290 euro. Toegegeven: de Yaris GRMN heeft net iets meer paarden in vergelijking met deze drie en de auto is een stuk specialer. Of dit de dikke meerprijs van bijna 20.000 euro goed praat? Liefde maakt blind zeggen ze weleens.