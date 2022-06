Overheid krankzinnig: ALLE kilometers worden belast!

Ja, alle kilometers die je gaat rijden worden belast. Rekeningrijden in 2030 wordt heel erg eng.

De overheid is compleet krankzinnig geworden, zo lijkt het. Om alle begrotingstekorten te dichten, is al jaren aanspraak gemaakt op de automobilist om het aan te zuiveren. Ondanks dat wij een EU-land zijn, is er speciaal de CO2-bpm bedacht om alsnog extra geld binnen te kunnen harken (de oude BPM voldeed niet aan de EU-wetgeving).

BTW, accijnzen, motorrijtuigenbelasting, BPM: je zou zeggen dat de overheid inmiddels voldoende inkomsten heeft, maar niet is minder waar. Het kabinet heeft namelijk een plan om rekeningrijden in te voeren. Het is meteen een lekkere. Over ELKE kilometer dient de automobilist te gaan betalen. Het maakt niet uit waar je rijdt, betalen zul je! Dat meldt De Telegraaf, nog altijd de krant van wakker Nederland.

Alle kilometers worden belast

De eerste opzet wordt door minister Harbers (Infrastructuur, VVD) en staatsecretaris Van Rij (Financiën, CDA) gepresenteerd. Dat plan moet in 2030 worden ingevoerd. Bijzonder is dat de locatie en het tijdstip compleet irrelevant zijn. Voor elke gereden kilometer mag je gaan betalen. Er gingen eerst geluiden over heffingen tijdens de spits of op snelwegen, maar dat is dus van de baan.

Uiteraard zijn we heel erg benieuwd HOE men dit wel gaan bijhouden. Het voorstel is om bij de APK de kilometers te noteren. Vervolgens krijg je een factuurtje die je mag voldoen. Het probleem is dat nieuwe auto’s pas na 4 jaar APK-plichtig zijn. Dat wordt dan een heel flinke naheffing en is dus niet mogelijk. Daarbij is het zeer fraudegevoelig. Vlak voor de APK even de teller 10.000 km terugzetten kan al heel veel schelen.

1984

Een andere manier is om een kastje in je auto te monteren. Het feit dat het overwogen wordt, geeft al aan dat alle politici Eric Arthur Blair niet in hun boekenpakket hadden. Het grootste issue is natuurlijk (het gebrek aan) privacy. Hetzelfde bezwaar geldt voor het gebruik van camera’s langs de weg. Temeer omdat niet alle wegen kunnen worden voorzien van camera’s.

Een ander punt is inkomstenverlies voor de provincies. Waar de BPM, BTW en accijnzen verdampen in het geldpakhuis in Den Haag, is dat niet het geval met de motorrijtuigenbelasting. Dat zijn opcenten voor de provincie. Het is de bedoeling dat de MRB komt te vervallen wanneer we betalen per kilometer. Daarmee zou bijna 100% van de provincie-inkomsten komen te vervallen. Dat gaat sowieso een uitdaging opleveren.

Geen geld verliezen!

Het doel van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU is dat er uiteraard geen geld verloren gaat. Dat wil zeggen, de nieuwe regeling moet minimaal even veel geld opleveren. Volgens de Telegraaf zal iemand die 80 km per dag rijdt ongeveer 2,5 keer zo veel gaan betalen in belastingen dan dat nu het geval is. Rijd je 20 kilometer per dag, ga je de helft betalen. De bedragen en percentages waarmee nu gestoeid wordt, zijn overigens niet definitief.

Tot slot een kleine kanttekening en oplossing. De beste oplossing ligt eigenlijk al panklaar en dat is de huidige situatie. Bevries deze hoge brandstofprijzen en schaf de MRB af. Rijd je veel kilometers, dan moet je veel tanken en draag je veel accijnzen af. Rijd je weinig, dan tank je minder en betaal je minder accijnzen. Tuurlijk, er zullen wat mensen over de grens tanken, maar dat was voorheen ook al het geval. Mensen in Venlo gingen sowieso niet veel in Venlo tanken. Toch?

Oh en nog een laatste kanttekening. Het systeem zal zeer waarschijnlijk ook gebruikt worden om het verlies aan BPM (we gaan immers EV’s rijden, hè) volledig te compenseren. Dus jouw bestaande benzine- of dieselauto in 2030 nog rijden gaat dus vast niet goedkoper worden.

