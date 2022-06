Zo gaat Jaguar Bentley keihard aanpakken

De Britten hebben een nieuwe strategie. Jaguar gaat Bentley keihard aanpakken.

Het gaat niet al te best met Jaguar op het moment. De nieuwe modellen die enkele jaren geleden zijn geïntroduceerd, slaan niet helemaal aan. Of beter gezegd: ze slaan helemaal niet aan. Waar het aan ligt? Jaguar volgt immers de trends met compacte crossovers (E-Pace) en elektrische auto’s (I-Pace).

Van de E-Pace werden er vorig jaar dik 60 stuks verkocht en de I-Pace haalde de 20 exemplaren niet eens. Van de XE, toch een keurig BMW 3 Serie alternatief, ging slechts 16 keer over de toonbank. En de XF? 23 stuks, sedan en Sportbrake bijelkaar opgeteld. Dit geldt dan voor Nederland, wereldwijd gaat het niet veel beter.

Tactiek

Jaguar had als tactiek om het Audi, BMW en Mercedes-Benz lastig te gaan maken. Dat is dus niet helemaal gelukt. Daarop heeft Jaguar zijn tactiek en strategie aangepast. In plaats van achter de Duitsers aan, hebben ze een nieuw doel. Jaguar gaat namelijk Bentley keihard aanpakken. Ja, Bentley. Dat meldt Autocar.

Dat doet Jaguar met drie nieuwe crossovers. Deze moeten allemaal na 2025 op de markt komen en zullen alledrie de grens van 100.000 pond kunnen doorbreken. Alledrie komen ze op het gloednieuwe Pantera-platform te staan en alledrie gaan ze heel veel gebruik maken van aluminium.

Jaguar gaat Bentley aanpakken

De kleinste (gericht op de Porsche Taycan Cross Turismo) zal nog nét onder de ton zitten in basis-uitvoering. Met extra motoren, grotere accupakketten en meer luxe kun je dit model met gemak duurder maken. Het grootste model gaat zelfs over de 200.000 pond heen.

Uiteraard moeten we de auto’s in het echt zien en rijden om het te kunnen beoordelen, maar we zijn heel erg benieuwd wat Gerry McGovern (de Jaguar CEO) van plan is. Ondanks dat Jaguar zeldzaam weinig auto’s verkoopt, kunnen ze hun hoofd boven water houden dankzij Land Rover.

En heel leuk dat Jaguar het op gaat nemen tegen de Bentley Bentayga, maar hebben ze daar Range Rover niet voor? En zijn alle Land Rovers niet al SUV’s en crossovers die in dat prijssegment actief zijn?

Succesvolle strategie

Het is sowieso zonde dat Jaguar de grootst mogelijk moeite heeft om een goede en succesvolle strategie uit te stippelen. De geheel elektrische XJ stond klaar. Het design, het interieur, de techniek, de ontwikkeling van alles: het was voor elkaar. Dat project werd door toenmalige CEO Thierry Bolloré gecanceld. De auto zou niet goed genoeg zijn.

De afgelopen jaren is er bijzonder weinig nieuws van Jaguar gekomen. Een nieuwe uitvoering en wat kleine doch welkome updates daargelaten. De Jaguar XF die we laatst reden is een uiterst puike auto. De prijzen zitten echter aanzienlijk boven die van de Duitse concurrentie, terwijl de auto dat niet is.

En daarom zijn we een klein beetje huiverig. Als Jaguar nu al moeite heeft om een BMW-concurrent te bouwen, wat is dan de garantie dat Jaguar Bentley keihard kan aanpakken?

Meer lezen? Dit zijn 10 grote sportsedan met handbak!