Uitslag Formule 1: Grand Prix van Turkije 2020 - Autoblog.nl

Wie snoept ál het Turks Fruit op, in de Grand Prix van Turkije?

De F1 kalender van 2020 doet een beetje old school aan. Zozeer zelfs, dat we vandaag gaan racen in een plek met millennia aan historie, namelijk Byzantium. De tegenwoordig als Istanbul door het leven gaande metropool was voor het laatst het decor voor een F1 race in 2011. Dat is eigenlijk best wel een gemis, want zelfs onder droge omstandigheden is het ruim vijf kilometer lange Istanbul Park circuit niet te versmaden.

Dit weekend is het tot op heden echter helemaal genieten voor de F1 fans. Nieuw asfalt maakt de baan namelijk sowieso al erg glad en dat wordt nog eens versterkt doordat er af en toe een bakje water naar beneden valt. Zo kregen we al een paar tumultueuze vrije trainingen voorgeschoteld, opgevolgd door een nóg gavere kwalificatie. Degenen die het niet gezien hadden en lazen dat Stroll op pole staat, zullen waarschijnlijk even gecheckt hebben of ze niet op De Speld waren aanbeland.

Maar het is toch echt de waarheid. Lance Vance Dance at in Q3 de tot op dat moment uiterst dominante Verstappen de kaas van het brood. Even leek het nog alsof de FIA de zoon van Lawrence nog even een dreun zou geven, maar dat ging uiteindelijk niet door. Max moet vandaag dus starten vanaf P2, met een roze Mercedes vlak voor en vlak achter zich. Zijn Max en zijn Red Bull vandaag goed genoeg om de pink Mercedes te knakken? En hoe komen de zwarte Mercs vandaag voor de dag na een matige kwali? We gaan het zien…

Start

Oké, Stroll dus op pole voor het eerst. Kan de Canadees de druk absorberen? Voor de start leek het alsof de kant van de grid waar Verstappen en Albon staan een stuk droger was dan de kant van Stroll en Perez. Maar als de lichten uitdoven…Lijkt het aanvankelijk alsof helemaal niemand van zijn plek komt. Een heel gek gezicht.

Als de coureurs dan wel beginnen te bewegen, zien we helaas dat Verstappen totaal niet lekker van zijn plek komt. De Nederlander lijkt opgeslokt te worden door Jan en Alleman. Perez komt langszij, de Renaults blazen erlangs en zelfs de Mercs en niemand minder dan Vettel passeren onze held. Hoe dan…

Gelukkig voor Max blijken een aantal van zijn rivalen te eager te zijn om de race in bocht één te winnen. Hamilton en Ricciardo zitten met elkaar te hannessen, maar dat wordt uiteindelijk de pijn van Ocon en Bottas. De Fransman en de Fin kiezen de buitenkant, maar Ocon wordt door teammaat Ricciardo op het achterwiel in de rondte getikt. Bottas schrikt, geeft iets teveel input aan zijn W11 en spint daarom de gele Renault achterna. Dat scheelt Max al een paar plekken.

Als Ricciardo vervolgens totaal geen grip heeft en ook Hamilton het moeilijk heeft, schuift MV33 met teammaat AA23 in zijn kielzog weer op naar P4 achter de twee Racing Points en Vettel. Stroll heeft een hele lekkere eerste ronde. De jonge Canadees is bij start-finish al vijf seconden weggereden bij zijn teammaat die een wat conservatievere approach lijkt te kiezen.

Een terugblik op alle schermutselingen toont dat Ocon en Bottas elkaar na hun malheur in bocht één elkaar nogmaals geraakt hebben. Perez settlet in een ritme achter zijn teammaat en komt stapje voor stapje iets dichterbij. Team roze heeft een enorme bondgenoot in Vettel op dit moment. De Duitser geeft na een ronde of zes namelijk al tien seconden toe op Perez, maar houdt Verstappen en Albon wel achter zich.

In ronde zeven opent Leclerc de aanval door te wisselen naar inters. Dat kan de Monegask ook doen, want hij rijdt vrij ver achter de muziek aan, zoals de Duitsers zouden zeggen. Iedereen gaat nu natuurlijk met argusogen de sectortijden van Leclerc in de gaten houden. En jawel, CL16 rijdt een paarse sectortijd. Twee ronden later draait Vettel voor de neus van Verstappen af richting pits.

Maar Verstappen heeft geleerd van gisteren, toen het team wellicht te snel voor inters koos terwijl de wets nog de betere keus waren voor de RB16. VER geeft op de radio te kennen net te snel te willen wisselen. Hij rijdt ook even de snelste ronde in de race, om zijn woorden kracht bij te zetten. Eens kijken wat deze strategiecall de Nederlander op gaat leveren.

Mid Race

Max komt binnen in ronde twaalf. Als hij de pits uitrijdt zien we Perez en Vettel vlak achter elkaar aanstormen op het rechte stuk. Max komt exact tussen de twee terug op de baan. Even lijkt hij teveel gas te geven aan de buitenkant van het natte circuit, maar MV33 houdt de staart van de Red Bull onder controle. Nu heeft hij dus alleen nog de Racing Points voor de neus. Of nou ja, teammaat Albon rijdt daar nog voor, maar die zal ook nog spoedig de pits op moeten zoeken.

Omdat Giovinazzi uitvalt, komt er even een virtuele Safetycar. Op het moment dat die verdwijnt zien we een mooi gevecht ontstaan tussen Vettel en Hamilton. Even is het weer 2017 of 2018. De Duitser verdedigt heftig, de Brit probeert het maar komt er niet langs. Volgens mij deden ze dit al ooit eerder in de F3 op de Lausitzring, maar misschien is dat een valse herinnering. Ondertussen sluit Albon aan bij de meervoudig kampioenen.

En zoals wel vaker wanneer twee vechten om één been, gaat de derde ermee heen. Hamilton verremt zich, Albon profiteert en gaat daarna ook vrij snel Vettel voorbij. De Britse Thai zet de goede lijn die hij dit weekend eindelijk weer eens te pakken heeft voorlopig dus goed door. Hamilton slaagt er niet in het voorbeeld van AA23 te volgen en blijft vervolgens lang hangen achter zijn oude rivaal.

Verstappen is inmiddels zwaar aan het drukken bij Perez, misschien wel zijn teammaat voor volgend jaar. De Mexicaan weert zich echter kranig. Als Sergio een klein foutje maakt, denkt Max te kunnen profiteren. Hij kruipt bijna letterlijk in de versnellingsbak van de Racing Point. Maar dat is niet zo handig als er een bocht volgt op nat asfalt. Max verliest de neerwaartse druk en glijdt in een spin. Even lijkt het alsof hij rap zijn weg kan vervolgen, maar dat spint hij door de baan af.

MV33 kan gelukkig wel doorrijden, maar verliest veel tijd en moet ook nog eens pitten voor nieuw rubber. Hierdoor valt hij ver terug. Tot overmaat van ramp wordt onze held ook nog eens onderzocht van het passeren van de witte lijn bij het uitijden van de pits. Een redelijk belachelijke gebeurtenissen, daar Max duidelijk een overstuur momentje opving en daardoor een heel klein beetje buiten het lijntje kleurde. We zullen zien of de FIA het aandurft hier echt iets mee te doen. Bottas spint nog maar eens een keertje, om aan te tonen dat Mercedes het vandaag niet heeft en dat hijzelf het eigenlijk ook niet heeft. De Fin rijdt rond op P17…

Vooraan het veld hengelt Perez langzaam maar zeker zijn teamgenoot binnen. De Mexicaan neemt Albon mee in zijn kielzog. Dat kan nog wel spannend worden. Maar opeens worden de verschillen weer wat groter, zowel dat van Stroll naar Perez als dat van Perez naar Albon. De coureurs hebben moeite met de bandenslijtage. Het dilemma is nu: ga je stoppen voor nieuwe inters, of wacht je totdat het moment voor slicks komt?

In ronde 30 besluit de FIA dat het in ieder geval droog genoeg is om de DRS vrij te geven. Misschien kan Hamilton nu wel eindelijk Vettel voorbij rijden. Racing Point lijkt zo lang mogelijk door te willen rijden. Ricciardo komt wel naar binnen, want de Renault vreet harder door de banden heen dan de meeste auto’s. Lekker voor Max, want die schuift daarmee weer een plekje op.

Als Sainz, Vettel en Albon (die eerst nog spint) ook stoppen, Is Max opeens weer vierde. Maar gekker is dat Hamilton in een race waar het eigenlijk totaal niet loopt zomaar een paar seconden van de leiding in de race verwijderd is op P3. Perez is nu duidelijk de snellere van de twee roze Mercs en Stroll komt in ronde 37 binnen vanaf de leiding in de race voor nieuwe inters. Bij het uitrijden van de pits komt hij áchter Verstappen weer de baan op. Duurt de race dan net iets te lang voor team roze?

Het lijkt er wel op. Een ronde later haalt Hamilton, die eerder nog met geen duvels geweld langs Vettel kwam, simpel de nieuwe leider Perez in. Velen dachten gisteren al dat Mercedes voor een droog weer setup gekozen had in de natte kwalificatie. Nu het droger en droger wordt op de baan, zou de W11 dan steeds meer tot leven moeten komen.

Dat blijkt wel. Hamilton rijdt binnen no-time een paar seconden weg bij Perez. Omdat Bottas nóg een keer spint, haalt hij VB77 zelfs een ronde in. Er hangen nog maar twee gevaren in de lucht voor LH44, waarvan eentje letterlijk. Het eerste is dat de banden van Hamilton inmiddels stokoud zijn. Echter laat Stroll zien dat nieuwe inters halen nu ook niet meer het beste idee is. Lance heeft heel rap zijn banden aan barrels gereden op het opdrogende asfalt. Het tweede gevaar voor Lewis is dat er zich wederom donkere wolken boven het circuit vormen. Krijgen we dan ook nog een knotsgekke slotfase van de race?

De situatie op de baan is nu dat sommige coureurs heel goed gaan op de inters en sommigen voor geen meter. Verstappen is helaas een van de coureurs in de tweede categorie. Hij wordt op de baan ingehaald door Leclerc die van nergens komt maar ineens derde ligt. Daarna stop onze Max toch maar weer voor nieuwe inters, maar of die dan voor hem gaan werken is maar helemaal de vraag. De coureurs op nieuwere inters hebben broodnodig die extra regen nodig.

Finish

Maar die lijkt helaas niet echt door te zetten. Nadat Ricciardo spint in gevecht met Norris, is het spannendste gevecht in de top-10 voorlopig dat tussen Albon en Verstappen om P6. Verstappen is sneller onderweg, maar gaat wederom in de fout. Op het moment dat Raikkonen vlak voor de neus van de beide Red Bulls spint, gaat Verstappen hem achterna voor zijn tweede spinnetje van de race. Deze keer vangt Max ‘m wel op na een ‘360’ en kan hij snel door.

Niet lang daarna gaat Verstappen alsnog zijn teammaat voorbij. Toch moet het een oké gevoel zijn voor AA23 dat het vandaag redelijk close is in deze omstandigheden. Dat wordt nog maar eens onderstreept als de twee in slagvolgorde Bottas op een ronde zetten, terwijl BOT’s teammaat hier vandaag gewoon weer gaat winnen. Op de radio vertellen ze VB77 dat er nog vier rondes te gaan zijn. Valtteri spreekt daarop de veelzeggende woorden ‘ik zou willen dat het er een stuk minder waren’.

Hamilton klaagt op de radio nog dat als het gaat regenen, zijn banden niet goed genoeg zijn. Maar als het team vervolgens naar buiten loopt met nieuw rubber, toont Lewis aan dat het voor het drama was. Lewis rijdt namelijk toch maar gewoon door richting de volgende overwinning en zijn zevende titel. Norris heeft de snelheid er goed inzitten en haalt Stroll in voor P8. Een hard gelag dus voor de polesitter.

En dan toch nog wat spanning bij het scheiden van de markt! De Ferrari’s komen helemaal aan het einde van de race nog in de buurt van elkaar en van Perez. Checo maakt een foutje en verliest P2 aan Leclerc. Maar dan verremt Leclerc zich en komt Perez weer terug naar P2. Maar dat is niet het enige: ook teammaat Vettel piept de Monegask eventjes voorbij en gaat zo toch nog een keer naar het podium in zijn laatste jaar voor Ferrari. Charles slaat bijna zijn stuur kapot van frustratie.

Hij staat daar langs een piepende Lewis, die eindelijk een titel in stijl binnensleept met een zege die klinkt als een klok. Lewis vervalt al snel weer in zijn gebruikelijke teksten, maar dat dit veel voor hem betekent is desalniettemin duidelijk zichtbaar aan zijn vochtige oogjes. Vettel fluistert wat mooie woordjes in de cockpit van Hamilton na deze fraaie race. Wel passend dat Seb juist in deze race ook nog een rolletje van betekenis speelt.

Vlak achter de top-4 wordt Sainz vijfde. Max finsiht als zesde, twee seconden voor teammaat Albon. Mocht de Nederlander nog een straf krijgen van vijf seconden of iets dergelijks, valt hij dus nog terug achter AA23. Maar dat zal Max persoonlijk een worst zijn. Norris wordt achtste, voor Stroll die nog wel eens zal terugdenken aan zijn laatste pitstop. Ricciardo pakt nog het laatste puntje voor Renault voor teammaat Ocon. Bottas wordt nog knap veertiende achter de Alpha Tauri’s en voor Raikkonen en Russell. En nu op naar de zandbak, waar ons nog drie races te wachten staan in dit bijzondere F1 seizoen!

Volledige uitslag Formule 1 Rusland 2020

Hamilton – Mercedes Perez – Racing Point Vettel – Ferrari Leclerc – Ferrari Sainz – McLaren VERSTAPPEN – Red Bull Albon – Red Bull Norris – McLaren Stroll – Racing Point Ricciardo – Renault Ocon – Renault Kvyat – Alpha Tauri Gasly – Alpha Tauri Bottas – Mercedes Raikkonen – Alfa Romeo Russell – Williams

DNF

Magnussen – Haas F1

Grosjean – Haas F1

Latifi – Williams

Giovinazzi – Alfa Romeo