Helmut Marko: Lewis kan het niet hebben dat hij een sloeber is

Althans, dat denkt Helmut Marko. Dat Lewis Hamilton het niet kan hebben dat hij een sloeber is.

Het is altijd lachen hè, als er een bommetje wordt gedropt in de Formule 1. Een figuurlijk bommetje dan, een echt bommetje is minder prettig. Doch dit geheel terzijde. En over bommetjes gesproken, gisteren werd er eentje gedropt dat de gemoederen nog wel even bezig gaat houden.

Diverse kwaliteitsmedia meldden namelijk dat er sprake is van een verhuizing van Lewis Hamilton naar Ferrari. Daarmee zou een enorme berg aan salaris zijn gemoeid, de Brit zou er namelijk 46 miljoen per jaar gaan opstrijken. En dat is 6 miljoen meer dan hij nu bij Mercedes verdient. Of eigenlijk, krijgt, want hij verdient het niet, toch?

Helmut Marko: Lewis is een sloeber

En precies hierover wilde Helmut Marko een klein plasje doen. Hij denkt namelijk dat Lewis Hamilton 2 dingen heel vervelend vindt aan dit seizoen. 1, hij wordt geen wereldkampioen en 2, hij is niet langer de bestbetaalde coureur van de grid.

Dat is Max Verstappen namelijk en aangezien die op de baan niet is in te halen, moet het maar op financieel vlak. En omdat Lewis het niet kan hebben dat hij nu een sloeber is, gaat hij maar met Ferrari in gesprek. Aldus Marko.

Iets anders kan hij zich namelijk niet voorstellen. Sportief gezien is er namelijk maar 1 team waar je moet zijn de komende jaren, maar Red Bull heeft geen plek voor Lewis. En aangezien het contract van Hamilton na dit seizoen afloopt, is Ferrari een goede keuze.

Tja. wij weten het ook niet, maar zijn nooit te beroerd om als spreekbuis voor Helmut Marko te fungeren.

Waarvan akte.