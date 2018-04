Helmut Marko stoort zich aan Max Verstappen

Misschien dat Kvyat bedongen heeft dat 'ie weg mag bij Ferrari als hij een racezitje kan krijgen?

2018 is vooralsnog niet het jaar van Max Verstappen. Na iets minder dan drieëneenhalf race-weekend is hij al vier keer gecrasht. Dan tellen we de spin in de race van Australië nog niet eens mee. Na de race in China stak Max dan toch de hand in eigen boezem. Hij wist zelf ook wel dat dit niet de manier is waarop je je populair maakt bij je team, laat staan kampioenschappen wint. Hoewel de subtitel bij dit bericht uiteraard een geintje is, hebben ze bij Red Bull coureurs wel voor minder aan de kant geschoven.

Gelukkig weet Max zich echter verzekerd van de steun van zijn tweede vader, Helmut Marko. Waar Max pa Jos steevast omschrijft als zijn grootste criticaster, kan hij in de ogen van Marko geen vlieg kwaad doen. Volgens teambaas Christian Horner sloeg Helmut zelfs na het akkefietje met Vettel in China ‘een arm om Max heen’. De Brit was hier verbaasd over, daar Marko er in zijn ervaring juist altijd ‘met gestrekt been ingaat’. We vermoeden dat Daniil Kvyat dit niet zou tegenspreken. Zijn negatieve spiraal begon immers na een touché met dezelfde Vettel.

Ook Scott Speed, Vitantonio Liuzzi, Sébastien Buemi, Jaime Alguersuari, Jean-Éric Vergne en Sébastien Bourdais zouden waarschijnlijk de oren gewassen worden door Helmut na een serie zoals Max die heeft neergezet. Zelfs Ricciardo en Webber hebben waarschijnlijk niet bepaald de warmste gevoelens bij de markante Oostentijker. Maar, met Max en voorheen met Sebbie heeft Marko nou eenmaal een speciale band. Des te opmerkelijker is het dat hij zich na Max’ crash van vanochtend toch negatief uitgelaten heeft over de Nederlander ten overstaan van de Oostenrijkse TV-zender ORF:

Het is nergens voor nodig om zoveel risico’s te nemen, zeker met deze sterke wind. Vanaf nu mag er gewoon niks meer fout gaan.

Max is dus gewaarschuwd. Niet dat we denken dat zijn stoeltje nu meteen daadwerkelijk onder druk staat bij het team, maar de eerste kraakjes zitten er nu letterlijk en figuurlijk in. Wie weet wat er gebeurt als Max nog een paar keer klabbaber gaat…