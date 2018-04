Pon roept ettelijke levensgevaarlijke Porsche’s terug

Het gaat om bovenstaand model.

Jonge Porsche-piloten beleven bange dagen. Ze dachten een staaltje Duitse techniek van de bovenste plank in huis gehaald te hebben, maar nu blijkt dat de assen en wielen van hun nieuwe bolides zomaar kunnen afbreken. Niet wat je wilt als je net met topsnelheid door de buurt scheurt.

Het model in kwestie heeft de interne bouwcode WAP0400110G. Het betreft een speciaaltje dat louter in de kleur blauw geleverd is. Net als bij de pookknop van oude 917’s en de Carrera GT heeft Porsche bij het model ingezet op het toepassen van hout om het gewicht laag te houden. De bouwcode door een VIN-decoder halen heeft echter geen zin, want het betreft een speelgoedauto.

Dat de wielen en assen los kunnen komen is dan ook vooral een gevaar omdat kleine kinderen de losse onderdelen zouden kunnen inslikken. Daarom heeft Porsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG besloten het kekke autootje uit van markt te halen. Klanten die de auto al in huis hebben kunnen de auto kostenloos retourneren naar Pon en krijgen hun geld terug. Tenminste, mits ze er in slagen de auto’s los te peuteren uit de knuisten van hun huilende kroost. De driejarige @jaapiyo had dat namelijk nooit of de nimmer laten gebeuren. They can take our lives, but they will never take our Porsches!

Voor de voledigheid het adres voor de gedupeerden:

Pon Logistics B.V.

Retouren webshop

Antwoordnummer 3171

3800 XA Leusden