Vrijdag in Bakoe: Max crasht in VT1, heeft panne in VT2

Het is maar twee weken, maar het voelt langer geleden dat de Grand Prix van China (verslag) verreden werd. Binnen een tijdspanne van vier weken werden we verwend met de eerste drie F1 races van het jaar. De grootste verrassing: Mercedes heeft nog geen race gewonnen. Hamilton is even uitgeweken naar Coachella in ‘Murica om op te laden. Is zijn team dit weekend goed genoeg voor de overwinning in Bakoe?

VT1

In ideale omstandigheden gaat de eerste sessie van start. Waar we in Nederland weer teruggegaan zijn naar wisselvallig weer, geeft de temperatuurmeter in Bakoe 23 graden celcius aan en voorziet de zon iedereen van voldoende vitamine D. Desalniettemin is de baan traditioneel glibberig. Dit is een stratencircuit, dus het moet eerst even schoongeveegd worden door de auto’s. Zo’n beetje iedereen neemt die taak op zich, echter na een installatieronde komen de meeste coureurs snel weer naar binnen. Pas na een klein kwartiertje zetten Bottas en Hamilton de eerste tijden op de klok. Bottas klokt een 1:49, Hamilton doet het rustig aan met een 1:52. Dat kan harder!

Vele coureurs blokkeren hun wielen in de remzones en ook de uitloopstroken worden gretig gebruikt. Toch voeren de coureurs langzaamaan de snelheid op. Red Bull ziet er meteen goed uit met zowel Ricciardo en Verstappen. Max pakt P1 met een 1:45.5, maar Ricciardo gaat direct nog wat beter met een 1:45.3. Dan is het weer aan Max, maar NEE! Gele vlag. Het is de Nederlander en hij hangt weer in de muur. Na een half uurtje is zijn sessie voorbij.

Na een kwartiertje gaat de sessie weer los. De andere coureurs weten hun auto’s uit de vangrails te houden, hoewel ze regelmatig bochten missen dankzij weinig grip van het asfalt. Hamilton maakt het zo bont dat er een gele vlag voor gezwaaid wordt. LH44 komt überhaupt nog niet echt lekker uit de verf. Zijn beste ronde is nét geen seconde trager dan die van teamgenoot Bottas, op dezelfde bandencompound. Nu we het daar toch over hebben: Valtteri zet de beste tijd neer, maar doet dat op de Ultrasoft. Ricciardo is maar marginaal trager op de supersofts. Ferrari lijkt de setup-boot compleet gemist te hebben, hoewel Raikkonen later verklaart dat zijn magere tijd in de eerste sessie te maken had met een strategische keuze.

1. Bottas (ultrasoft)

2. Ricciardo (supersoft)

3. Perez (supersoft)

4. Hamilton (ultrasoft)

5. Ocon (supersoft)

6. Verstappen (soft)

7. Alonso (ultrasoft)

8. Sirotkin (supersoft)

9. Gasly (supersoft)

10. Vettel (ultrasoft)

11. Stroll (ultrasoft)

12. Hartley (supersoft)

13. Hulkenberg (supersoft)

14. Grosjean (supersoft)

15. Raikkonen (ultrasoft)

16. Leclerc (ultrasoft)

17. Ericsson (ultrasoft)

18. Magnussen (ultrasoft)

19. Vandoorne (ultrasoft)

20. Sainz (soft)

VT2

De tweede sessie begint waar de eerste ophield, echter missen we Verstappen nog op de baan. Het team heeft zijn auto nog niet helemaal gefixt. Pas na twintig minuten kan hij noeste arbeid gaan verrichten. Dat doet MV33 in stijl: bij een van de eerste kansen die hij heeft schiet hij in een vonkenregen rechtdoor bij het aanremmen van bocht één. Jos Verstappen moet er een beetje wrang om lachen.

Ricciardo heeft zich inmiddels al duidelijk ontpopt op de snelste man op de baan. Mercedes is snel in sector één (met het lange rechte stuk) maar komt er in de bochtensessies niet aan te pas. We zien Hamilton regelmatig een wiel blokkeren en vechten met zijn auto. De Brit komt dit keer wel bíjna aan de tijd van zijn teamgenoot Bottas, maar de Mercs staan ‘slechts’ op plaats vier en vijf.

De honingdas pakt de snelste tijd van de dag, op de voet gevolgd door Kimi Raikkonen. Hierbij moet gezegd worden dat Raikkonen een ideale tow kreeg van Hamilton in zijn snelste ronde. Verstappen weet Ricciardo uiteindelijk toch nog knap te naderen tot op een dikke tiende van een seconde en staat derde. Maar de Nederlander zal inmiddels andere dingen aan zijn hoofd hebben.

Helemaal aan het eind van VT2 zien we Max namelijk traag over de baan hobbelen. Zijn motor klinkt een beetje raar. Dan volgt het vervelende bericht vanaf de pits: Max moet zo min mogelijk toeren maken. Er is dus duidelijk iets niet goed met de motor. Vettel beleeft om andere redenen totaal geen plezier aan de sessie. Terwijl zijn teamgenoot tweede staat, komt de Duitser niet verder dan plaats elf! Ik denk dat Ferrari vanavond even de setup van Kimi kopieert naar de wagen van Sebbie.

1. Ricciardo (ultrasoft)

2. Raikkonen (ultrasoft)

3. Verstappen (ultrasoft)

4. Bottas (ultrasoft)

5. Hamilton (ultrasoft)

6. Alonso (ultrasoft)

7. Ocon (ultrasoft)

8. Sainz (ultrasoft)

9. Magnussen (ultrasoft)

10. Hulkenberg (ultrasoft)

11. Vettel (ultrasoft)

12. Perez (ultrasoft)

13. Grosjean (ultrasoft)

14. Stroll (ultrasoft)

15. Gasly (ultrasoft)

16. Leclerc (ultrasoft)

17. Sirotkin (ultrasoft)

18. Hartley (ultrasoft)

19. Vandoorne (supersoft)

20. Ericsson (soft)