Helmut Marko: “uitspraak expres Verstappen besmetten is gemanipuleerd”

Red Bull-adviseur en vriend van het team Helmut Marko ontkent dat het team expres het coronavirus aan onder meer Verstappen wilde geven.

“Nou, dat kán je niet zeggen!” een uitspraak die bijvoorbeeld zal vallen wanneer je een vunzige grap maakt bij de eerste ontmoeting met je schoonouders. Of als je Donald Trump een kopie vindt van een Duitse leider zo rond 1939. Of wanneer je als raceteam expres je coureurs het momenteel zo dominante coronavirus wil geven.

Met opzet besmet

Dat laatste viel te horen in een interview met ÖRF in Oostenrijk. Red Bull-adviseur Helmut Marko zei dat het team plannen had liggen om onder meer Max Verstappen opzettelijk het coronavirus te geven. Het idee is op zich slim: ze wilden de personen in kwestie immuniteit tegen het virus op laten bouwen. Zo zijn ze onsterfelijk en lopen ze geen risico. Maar iemand opzettelijk een potentieel dodelijk virus geven? Dat is bepaald geen goed idee.

Bij veel media en de luisteraars/lezers/kijkers van die media schoot het volledig het verkeerde keelgat in. “Hoe durven ze!” “Dat kán niet!”. De boeman is Marko, die het plan aan de grote klok hing. Is er nog ruimte voor rectificatie? In een gesprek met Autobild doet de 76-jarige Red Bull-huisvriend een poging.

Manipulatie

De Oostenrijkse zender zou het interview met Marko hebben gemanipuleerd. Of in ieder geval zo in elkaar geknipt hebben dat de uitspraak verkeerd in beeld kwam. De uitspraak kwam tot stand omdat er wel sprake was van een Red Bull-trainingskamp in coronatijden. De Red Bull-vriend zou daar zoiets aan toegevoegd hebben als: “als daar het coronavirus uitbreekt, heb je de perfecte omstandigheden”. Helmut Marko ontkent echter dat hij heeft gezegd dat Max Verstappen en co. expres ziek gemaakt worden. De context was heel anders.

In Oostenrijk neemt de media nu alles serieus. “Zelfs de Oostenrijkse humor, normaal waar we zo bekend om staan, ontbreekt.” Een opmerking wat geïnterpreteerd kan worden op deze manier, wordt dan ook zo ontvangen.

Of er na deze omstreden uitspraak dan nog een trainingskamp komt, dat is nu wat ingewikkelder geworden. Maar Helmut is niet de duivel voor het team, of zo heeft hij het niet bedoeld.