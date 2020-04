Wordt de eerste elektrische Bentley een gedrocht?

De hints van Bentley over het design van hun EV boezemen weinig vertrouwen in.

Zoals ieder ander merk gaat ook Bentley aan de elektrische auto. Een belangrijk verschil met bijvoorbeeld Ferrari is dat de dit niet direct indruist tegen de merkwaarden. Stilte is ten slotte geen enkel bezwaar in een luxe auto. Het gaat nog wel even duren voor het zover is. Bentley mikt namelijk op 2025. Daarmee streven de Britten er dus niet naar om voorop te lopen, maar dat is ook nooit de rol geweest van het merk.

Sedan of SUV?

Het lijkt er een beetje op dat ze bij Bentley moeite hebben om de juiste carrosserievorm te vinden voor hun elektrisch auto. Dit blijkt uit een interview van Autocar met CEO Adrian Hallmark. De Britten willen de auto een range geven van 480 tot 560 kilometer. Dat klinkt niet bijzonder ambitieus voor een auto die in 2025 uitkomt, maar dat even terzijde. De traditionele sedanvorm ziet Hallmark niet als een optie in verband met het accupakket. Hoewel het Tesla wel lukt om een groot accupakket in een sedan te verwerken, ziet Bentley dat blijkbaar niet zitten. Een SUV lijkt dan een voor de hand liggende keuze, maar ook dat is geen optie volgens Hallmark. Dan zou de aerodynamica namelijk weer ten koste gaan van de range.

Tussenvorm

Wat nu? Volgens Autocar heeft Bentley met hun elektrische auto nu een tussenvorm voor ogen: een opgehoogde sedan dus. Het zou gaan om een soort Jaguar I-Pace, maar dan groter. Nu kunnen we het doorgaans alleen maar toejuichen dat Jaguar als inspiratiebron wordt genomen voor het design, maar bij de I-Pace ligt dat toch iets anders. Deze auto heeft al eigenaardige proporties en als daar nog de factor ‘lomp’ aan toegevoegd wordt klinkt dat niet echt veelbelovend.

BMW i3

Eerdere uitlatingen van de designbaas Stefan Sielaff, in een ander interview met Autocar, wezen ook al in de richting van een onconventioneel design. Ook Sielaff noemde een enigszins dubieuze inspiratiebron: de BMW i3. Hij sprak zijn bewondering uit richting BMW voor het uitbrengen van deze auto, ook al vind iedereen hem lelijk. De designbaas gaf aan dat de proporties van de Bentley EV anders dan anders zullen zijn.

Het lijkt er haast op dat we straks met weemoed terug zullen denken aan de Bentayga. Of de elektrische Bentley straks echt zo onconventioneel wordt of dat ze de technologie alsnog in een meer traditionele verpakking weten te krijgen valt nog te bezien. We zijn in ieder geval benieuwd.

Foto: een gedrocht, ter illustratie.