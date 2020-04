Alfa Romeo: “er komt geen Stelvio GTA”

Slecht nieuws voor fans van retedikke SUV’s: Alfa Romeo gaat geen Stelvio GTA bouwen.

Alfa Romeo is sinds een aantal jaar ‘terug’. Ze zijn officieel nooit weggeweest, maar met een modellengamma met alleen twee oude hatchbacks en een kleine sportauto, dat kan beter. En Alfa Romeo deed het beter, met een 3 Serie-esque sedan genaamd Giulia. Die als ‘lanceermodel’ heet gemaakt werd als M3-esque Quadrifoglio. En om het merk ook nog naar de huidige tijd te zetten, kreeg de Giulia ook een SUV-broer genaamd Stelvio. Ook die kreeg een Q-versie met dezelfde 2.9 liter V6 (510 pk). Heet SUV-spul en heet sedanspul, mooi gebroederlijk naast elkaar.

De Giulia is dus de auto waarop het ‘mag’. De Stelvio wordt al snel als een melkkoe gezien, want het is een SUV. Dus wanneer een merk met een nieuw label komt, kun je er donder op zeggen dat het uitgemolken wordt, zo lijkt het bijna. Alfa heeft recent het GTA-label een nieuw leven ingeroepen met de Giulia GTA en GTAm. Komt er dan ook een Stelvio GTA?

Nee, die komt niet. Het herrezen GTA-label is iets speciaals, iets unieks. Vandaar dat de Giulia GTA zeer gelimiteerd is en bovendien gericht is op pure prestaties op het circuit. “Een GTA moet zo snel en leuk mogelijk zijn op een circuit. Een Stelvio heeft een hoger zwaartepunt dan de Giulia, en is dus lang niet zo leuk.” Zegt Fabio Migliavacca, productmarketeer van Alfa Romeo. “Klanten zitten hier niet te wachten op een Alfa Romeo Stelvio GTA.”

Blij met de Giulia GTA

Alfa Romeo bemerkt dat de algemene reactie op de nieuwe GTA goed is. “Italianen kunnen iets positiefs goed gebruiken in deze crisis.” Migliavacca zegt verder nog dat de Giulia GTAm populairder is dan de reguliere GTA. Het verschil tussen de twee is dat de GTAm de heftigste is, met een grote spoiler en geen achterbank. Een tweezitter met vier deuren dus. Helaas mist hij de rest van de eisen om op grijs kenteken te mogen. (via Autocar)