Accijns per 1 juli omhoog: file aan de pomp!

Het is bijna 1 juli en dan gaat de accijns omhoog aan de pomp. Dat wordt hamsteren op 30 juni!

De Nederlandse pomphouders maken zich op voor een topweek. De laatste week van juni zou het zo maar eens storm kunnen lopen aan de pomp. Tenminste dat zegt Beta, de belangenvereniging van tankstations.

Er staan extra chauffeurs klaar, de voorraden zijn aangevuld tot aan het randje en de verkeersregelaars staan klaar. Op 1 juli gaat namelijk de accijns terug omhoog op benzine en diesel. Een rechtschapen Nederlander tankt dan natuurlijk op donderdag 29 of vrijdag 30 juni nog even zijn fossiele tankje vol.

Op is op

Ewout Klok van Beta zegt tegenover de altijd wakkere krant dat er keihard wordt gewerkt en alle verloven zijn ingetrokken. Maar uiteindelijk is op straks gewoon op. Je kunt beter eerder die week bijtanken.

Op de eerste van de maand juli gaan de accijnstarieven voor diesel, benzine en lpg weer omhoog. Voor benzine betekent dat bijvoorbeeld dat een litertje E10 inclusief btw 16,7 cent duurder wordt. Op een hele tank kan dat zo maar tien euro schelen (7 euro voor dieselrijders) en daarvoor gaan wij zuinige Hollanders wel in de rij staan is de verwachting.

Energiecrisis

Vorig jaar op 1 april werden de brandstofaccijnzen verlaagd in een poging de ontstane energiecrisis wat dragelijker te maken. Onder andere door een bepaald heerschap, die aan een rood plein woont, waren de prijzen op de energiemarkt namelijk aardig omhoog geschoten.

De landelijke adviesprijzen stegen tot zo’n twee-en-een-halve euro en dat werd zelfs onze roergangers in Den Haag een beetje te zot. De accijnsverlaging wordt in twee stappen teruggedraaid, per 1 juli 2023 en per 1 januari 2024. Al is er voor die tweede stap nog hoop voor de geplaagde fossiele rijder.

Dat het prijsverschil voor een volle tank zo groot is maakt dat de pomphouders dus een grote toeloop verwachten. Overigens zullen ze in België en Duitsland ook wel weer uitkijken naar de terugkeer van de brandstoftoeristen.

Financiële problemen

Dat de Nederlandse consument weinig enthousiasme aan de dag legt moge duidelijk zijn. Niemand wil meer betalen. De ANWB deed in 2022 onderzoek naar de hoge prijzen aan de pomp en meldde dat een kwart van de automobilisten door de prijsstijging in de financiële problemen kwam. De accijnsverhoging noemen ze dan ook onbegrijpelijk.

Nu de prijzen weer stijgen zijn deze mensen weer terug bij af. Er is voor veel automobilisten ook geen alternatief voor de auto. Het OV is alleen dekkend in de Randstad en zeker niet goedkoop. Samen met de inflatie op andere producten van de afgelopen tijd verwacht de ANWB dat die groep wederom in zwaar weer komt als ook de peut aan de pomp weer in prijs stijgt.

Nog meer ellende

Naast de accijnsverhoging heeft onze overheid overigens ook nog bedacht dat benzine en diesel nog verder bijgemengd moet gaan worden met biobrandstoffen. Dan stoot je auto minder uit. Wellicht gaat hij ook eerder kapot en rijdt je auto minder zuinig, maar dat mag de pret niet drukken. De literprijs kan dan zomaar nog eens 5 tot 10 cent omhoog gaan. Eén en ander afhankelijk van de brandstof en hoeveel we moeten gaan bijmengen.

Vadertje staat

Nog even voor de volledigheid, hoe zat het ook al weer? Voor elke liter brandstof bestaat meer dan de helft van de prijs uit accijns en btw. Voor elke euro fossiel die je in je tank gooit gaat zo’n 62 cent naar vadertje staat. En dat wordt dus steeds meer.

Foto: Gijs Dekker