Vind jij deze gestolen RS6 van een AB-lezer terug?

We schrijven dit soort berichten liever niet.

Weinig ervaringen zijn zo naar als erachter komen dat je auto gestolen is, de gezondheid van jou en je familie daargelaten. Je werkt er zeer hard voor, zorgt er goed voor en vervolgens wordt je trots op wielen gestolen door gajes dat er absoluut geen goede bedoelingen mee heeft. Met name de snelle Audi’s zijn een zeer gewild object tegenwoordig. De bloedsnelle doch relatief onopvallende auto’s zijn een praktisch instrument bij de betere ramkraak.

Helaas was het vannacht weer raak. De auto van Menno werd op de nacht van 8 tot 9 april gestolen. Het betreft een RS6 in Avant-uitvoering (er was ook een sedan). Het kenteken is 70-GVG-8. De auto is gestolen in Amersfoort. Het betreft een RS6 (C5) uit 2003. De auto is in 2015 naar Nederland geïmporteerd.

Er zijn een paar bijzondere punten van herkenning aan deze specifieke RS6. De eerste is de kentekenplaathouder met ‘Audi Sport’ opschrift. Verder is de auto voorzien van een andere sportuitlaat, met vier kleine ovale uitlaten, in plaats van twee enorme stortkokers. Verder zijn de wielen donkergrijs, zoals alleen bij de RS6 Plus het geval was. In tegenstelling tot de RS6 Plus heeft deze RS6 aluminum sierlijsten en dakrails.

Er wordt een beloning van 1.000 euro uitgekeerd voor degene die de tip heeft die naar de auto leidt. Mocht de dief ook aangehouden kunnen worden, bedraagt de beloning 5.000 euro. Tips kunnen gestuurd worden naar tips@autoblog.nl.