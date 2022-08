Help een AB-lezer zijn gestolen Audi S5 terug te vinden

AB-lezer Jeroen stuurde ons een aangrijpend relaas. Zijn Audi S5 is vannacht gestolen. Help jij ‘m vinden?

Autodiefstal is in Nederland gelukkig (nog) niet zo groot als bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Desalniettemin worden er elk jaar een kleine 6.000 auto’s gejat in ons kikkerlandje. Het zal je wellicht niet verbazen dat dit aantal inmiddels stijgt gezien de tijden waarin we leven. Het zou je maar net overkomen. Met de sleutels in de hand stap je naar buiten…maar geen auto.

Eerst denk je nog even dat je misschien om de hoek geparkeerd hebt, dat je betere helft een afspraak had waar je niet van wist of dat je matties een ‘hele leuke’ grap met je uithalen. Maar dan daalt het besef in…Gestolen.

Dit horrorscenario treft vandaag trouwe Autoblog-lezer Jeroen. Joene’s auto is een zwarte Audi S5 van de generatie B8. Het is er eentje van na de facelift, dus met de nieuwere koplampen. Tevens heeft Jeroens A5 wat subtiele modificaties. De achterlampen zijn smoked en de 20″ pornojetsers zwart, evenals de raamlijsten, de grille en de Audi logo’s. Alleen de spiegelkappen zijn niet zwart, maar in alu-look uitgevoerd zoals ooit gebruikelijk was op Audi S-modellen.

Op de flank prijkt een sticker van het quattro-logo. Jeroen zelf voegt verder de details toe van zijn auto: rode remklauwen, blauw getinte voorruit, RS grille, carbon achterspoiler en 2 tone sportstoelen met rode gordels. Het kenteken op de auto was 06-ZBX-8, voor het geval de dieven deze niet vervangen hebben. Een en ander kan je zien op de bijgevoegde plaatjes.

Ook handig is te weten waar en wanneer deze snode daad zich heeft voltrokken. De ontvreemding heeft plaatsgevonden in Voorburg, aan de Nicolaas Beetslaan, ergens tussen 22:00 en 09:00. Mocht jij deze Audi nu richting het Oosten, de haven of een pinautomaat hebben zien rijden, laat het dan dus vooral aan de politie en aan ons weten via [email protected] Wij zullen vervolgens contact opnemen met Jeroen. De kans is misschien niet groot…maar hé, het is wel eens gebeurd.