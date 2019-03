Help een AB-lezer zijn gestolen Porsche terug te halen

Deze fraaie 997 is woensdagnacht ontvreemd van een trouwe lezer.

De nacht van 27 op 28 maart deze week moet een hel geweest zijn voor AB-lezer Maarten. Hij bezit een Porsche 911 van de 997-generatie. Momenteel is er echter een klopjacht gaande op de auto en de daders, want hij is gestolen. Dat gebeurde woensdagnacht om 01:59 in Elburg. De auto is vervolgens gebruikt bij een inbraak in Zwolle. Drie mannen traden eerst binnen in zijn huis en namen Maartens laptop, camera’s en iPad ook nog mee. Daarna stalen ze de sleutel van de 911 samen met kentekenbewijzen en reden zonder pardon weg met de Porsche.

Maarten heeft de opgenomen beelden van zijn camera op YouTube gezet, waar de mannen deels op te zien zijn:



De 911 lijkt wellicht een beetje op andere exemplaren van de 997-generatie, maar toch zijn er een paar technische details die het vermelden waard zijn. Het gaat om een 911 uit 2005, geïmporteerd uit de VS. Het kenteken is 6-KZH-92. De auto is uitgevoerd in het zwart met 19-inch velgen. Op de optielijst staat het Bose-pakket, een handbak, PASM en xenonverlichting. De 911 is gestolen op woensdagnacht in Elburg, op donderdagnacht dook de auto op bij een inbraak in Zwolle.

Het dievengilde heeft dus weer lekker prijs geschoten, zonder erbij na te denken dat een nogal wanhopige Maarten nu in een levende hel rondloopt. Daarom looft hij 3.000 euro uit voor degene die kan helpen zijn Porsche terug te halen. Degene met de gouden tip kan contact opnemen met Maarten via Facebook. AB Opsporing Verzocht: u wordt geroepen.