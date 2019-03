Goh, wie zou er achter deze Ghost-occasion zitten?

Hint: Italië.

Enorm dure auto’s met tjokvolle optielijsten hebben een probleem. We zijn niet tegen vrijheid van meningsuiting en vrijheid van autokeuze, maar hoe ver kun je gaan voordat je echt een enorm kitscherige creatie tevoorschijn tovert? Want een Rolls-Royce Ghost, een statige bak, associeer je vrij snel met zakelijke kleuren, te noemen grijs, zwart, wit en heel misschien donkerblauw.

De Ghost uit dit artikel is dat allemaal niet. Hij werd naar de redactie getipt als ‘de Ghost van Stevie Wonder’. Dat is niet te bewijzen, maar ook niet ondenkbaar. Want Wonder is een hartstikke goede artiest en kan er ook niks aan doen dat zijn zicht niet werkt, dus niks ten nadele van blinde mensen. Hij zou echter één van de weinige mensen zijn die vindt dat deze auto door de beugel kan. Kijk er maar eens naar, als dat lukt zonder je ogen te bezeren.

Voor wie niet durft te kijken, we geven je even een beschrijving. De zijkanten van de auto zijn van marmer. Waarschijnlijk niet echt marmer, maar een laklaag die aan het materiaal doet denken. De onderlaag van de carrosserie aan de voor- en achterkant is rood, maar net donkerrood genoeg om bordeauxrood genoemd te worden, om het even bij de adelijke stand te houden. Om het af te maken is een groot deel van de zijkant en de grille tot achterklep in het goud gespoten. Een set iets te kleine velgen maakt het af, voor een klein deel standaard aluminiumkleur, voor een ander deel ook weer goud. De foto’s zijn nogal vaag en bewogen, kennelijk vond de fotograaf het lastig om de auto scherp in het kader te krijgen zonder er naar te kijken.

Zo bizar als de buitenkant is, zo mooi is de binnenkant. Laten we wezen: een Rolls-Royce-interieur moet beige zijn. Zwart is saai, wit is schreeuwerig, beige is een goede middenweg. In combinatie met notenhout en andere hoogwaardige materialen is het interieur van de Ghost gewoon perfect. Goed, wie mag zich verantwoordelijk stellen voor deze gewaagde, onbegrijpelijke kleurstelling? Je had het misschien al geraden: het is niemand minder dan modefiguur Lapo Elkann.

Zijn bedrijf Garage Italia Customs is degene die deze Rolls-Royce optisch heeft verkracht bijgeschaafd. Voor wie nu denkt: wat een gelul, dit is toch een hartstikke mooie auto: u liever dan ik! Je mag hem namelijk kopen in het thuisland van Garage Italia Customs, voor 135.000 euro. De Ghost komt uit 2011, heeft 53.000 km gelopen (lekker exact, het zal ietsje meer zijn) en zit verder bomvol met opties. De gemiddelde prijs van de Ghosts op Autotrack is zo’n 245.000 euro, zelfs het goedkoopste exemplaar is met zijn 179.850 euro bijna 45.000 euro duurder dan de Leipe Lapo-Ghost. Voor 45.000 euro is er iemand echt wel zo gek te krijgen om je auto even vakkundig met de spuitbus te bewerken.

Met dank aan Marius voor de tip!