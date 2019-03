Nooit meer La Place-koffie tijdens het rijden met SEAT

U bent de wegrestaurantkoffie beu? Koop dan een SEAT.

Stel: je bent een Italiaanse autofabrikant. Je ontwerpt een MPV-achtige auto met retro-trekjes die je onder de verkeerde naam in de markt zet. Je noemt hem 500L en in Europa loopt men niet echt warm voor je auto. Wat doe je dan? Kijken wat er mis mee is en dat verbeteren? Nee joh, je compenseert de matige prestaties met een optie waardoor men je auto wél onthoudt. Zoals een mobiel espresso-apparaat. Het blijven toch Italianen.

Daar het concept van de 500L niet echt overgenomen wordt door andere autofabrikanten, blijkt die espressomachine toch een leuke optie. Daar is SEAT het mee eens. Waarom zou je moeten stoppen voor een bakkie pleur, als je het ook gewoon in je auto kunt maken? Samen met het koffiemachinebedrijf Handpresso presenteert SEAT de optionele espressobar in al hun modellen. Voor zo’n 200 euro krijg je dan de machine en twee glazen.

Niet alleen is het makkelijk, maar ook goed voor het milieu. Het wil nog wel eens gebeuren dat de disposable koffiebekers na gebruik in de berm belanden, in het VK (waar de SEATs met Handpresso debuteren) liggen er naar schatting zo’n 2,5 miljoen bekertjes in de berm. De Handpresso met glazen kan opgeborgen worden in de middenconsole, zodat je altijd je bakkie en een glas bij je hebt. Dat scheelt weer simpele bekertjes.

Een grappige optie dus. Overigens niks nieuws, ook niet voor VAG. Bij Audi kun je de espressobar al een tijdje bestellen in alle modellen. Het feit dat de Audi- en SEAT-Handpresso’s bijna identiek zijn is daarom niet toevallig. Wel een leuke marketingstunt, maar 200 euro is wel aan de dure kant. Ach ja, je moet wat over hebben voor gemak en het milieu.