Help jij deze gestolen BMW M140i terug te vinden?

Heb jij deze gestolen BMW M140i van een Autobloglezer gezien? Laat het weten!

Het is weer eens zover. Een stelletje onverlaten hebben namelijk weer zichzelf een auto toegeëigend. De auto in kwestie is in dit geval van een Autobloglezer. Daarom vragen wij aan jullie lezers of jullie je open kunnen houden voor deze BMW M140i met het kenteken RZ-173-R van Autobloglezer én kijker David.

De auto is op de nacht van 17 tot 18 augustus ontvreemd in Bilthoven. David kon ook exact zien hoe laat de auto werd gestolen: 4:04. Hij zag namelijk de auto wegrijden, wellicht dat hij geluiden hoorde toen ze ermee bezig waren.

Signalement daders

De sujetten waren twee getinte jongens. De bestuurder had krullend haar, de andere een opgeschoren kapsel. De rijstijl was zeer slordig: bij het wegrijden reden ze schade tegen de twee andere auto’s die op de inrit stonden. Waarschijnlijk zit er aan de voor- én achterbumper (plus diffusor en splitter) wat schade. De BMW App en de GPS-tracker werden direct uitgeschakeld.

Signalement gestolen BMW M140i

Dan zijn er nog de bijzonderheden van de BMW 1 Serie. De gestolen BMW M140i xDrive is voorzien van een schuif/kanteldak en zwart interieur. Over het interieur gesproken, daar is een M2 M Performance stuur met Carbon inleg en M2 flippers aanwezig. De kleur van de auto is Mineral Grau metallic.

Daarnaast is er een zwarte diffusor aan de achterkant. Ook de zwarte M3 spiegelunits met smoked dynamic knipperlichten zijn herkenbare items. Tevens afwijkend is de aftermarket dak spoiler gespoten in de kleur van de auto.

Verder is de gestolen BMW voorzien van getinte achterruiten, donker getinte achterlichten. Ten opzichte van een standaard M140i is de auto is verlaagd en zijn er in de wielen balancerende BMW naafkappen (je weet wel, die recht blijven staan). De type-badges aan de achterkant zijn zwart. Verdere details kun je vinden op de Instagram-pagina van de auto.

Heb jij deze auto toevallig ergens voorbij zijn komen? Laat het ons weten via [email protected] Wij zullen de David dan informeren. De gestolen Audi S5 van vorige week was na een signalement binnen 1,5 dag boven water. Dus laten we hopen dat we wederom geluk kunnen hebben. Alvast heel erg bedankt voor het kijken!