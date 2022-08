Wereldrecord: deze EV drift met 200 km/u

Veel EV’s halen in een rechte lijn niet eens 200 km/u, maar deze EV kan het gewoon zijwaarts.

‘Elektrisch’ en ‘Chinees’ is een combinatie die bij sommige autoliefhebbers spontaan een allergische reactie veroorzaakt. Toch kun je er maar beter aan wennen, want Chinese EV’s zijn straks waarschijnlijk niet meer uit het straatbeeld weg te denken.

Dat zo’n auto niet per se suf hoeft te zijn, zagen we met de Zeekr 001. De naam is misschien wat eigenaardig, maar dat neemt niet weg dat het een gelikte shooting brake is. We durven zelfs te beweren dat de Zeekr beter smoelt dan menig Europese EV. De specificaties zijn ook niet mis: de 001 beschikt over 544 pk en 700 Nm aan koppel.

Zeekr is een piepjong merk dat nog maar sinds vorig jaar bestaat. Omdat ze onder de Geely-vlag vallen is het desondanks een serieuze partij. Qua naamsbekendheid is er echter nog werk aan de winkel. Daarom heeft Zeekr een kleine publiciteitsstunt georganiseerd: ze hebben niet één, maar twee wereldrecords op hun naam gezet.

Nu is dat niet heel moeilijk als je een beetje budget hebt. Het is vooral een kwestie van een specifiek record bedenken. Bij Zeekr kwamen de volgende records uit de ideeënbus: ‘de snelste drift met een elektrische auto’ en ‘de snelste slalom met een elektrische auto’. Die records waren toevallig nog niet ingepikt door Porsche.

Een record bedenken is één ding, vervolgens moet je nog wel een indrukwekkende prestatie neerzetten. Dat is op zich gelukt: de Zeekr 001 wist zijwaarts een snelheid van 208 km/u te bereiken. Genoeg om het Guinness Book of Records in te driften.

Dit is trouwens nog niks vergeleken met het wereldrecord voor de snelste drift in het algemeen. Een Nissan GT-R wist in 2016 namelijk driftend een snelheid van 305 km/u te bereiken. We moeten er wel bij zeggen dat dit een zwaar gemodificeerde auto was, terwijl de Zeekr 001 gewoon een normale personenauto is.

Om het slalomrecord te bemachtigen moest de Zeekr 001 zo snel mogelijk om 50 pylonen zigzaggen. Dit lukte in 49,05 seconden. Dat zegt je natuurlijk helemaal niks, maar dat was dus Guinness World Record nummertje twee. Helaas zijn ze wel vergeten te filmen, dus we moeten het doen met wat foto’s.

Allemaal leuk en aardig, die wereldrecords, een meer relevante vraag is natuurlijk: komt dit driftmonster ook naar Europa? Het antwoord is: jazeker. Het merk wil namelijk volgend jaar de Europese markt betreden. Met deze actie wil Zeekr alvast laten zien dat ze (in tegenstelling tot sommige andere Chinese EV-fabrikanten) géén saai merk zijn.