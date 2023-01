Als het aan de experts zit, met VDL Lightyear gaan redden.

Het was gisteren een bittere pil voor de Nederlandse autoindustrie. Lightyear heeft een streep door de ‘0’ gezet, hun eerste zonneauto. Dat is een elektrische auto met zonnepanelen die moeten zorgen voor een beetje extra range. Ondanks veelbelovende berichten de laatste weken, ging ineens toch de stekker uit het project.

De kosten om de auto van conceptauto naar productie-auto te brengen zijn enorm hoog. In tegenstelling tot Tesla heeft Lightyear niet extreem veel durfkapitaal op zak. Ook kon Tesla veel geld verdienen met het verkopen van ‘supercredits’.

Die konden andere fabrikanten kopen om hun te hoge uitstoot te compenseren. Mede daardoor kon Tesla de boel draaiende houden, het zorgde voor een hoop inkomsten.

VDL moet Lightyear gaan redden

Enfin, het lijkt dus niet voor Lightyear weggelegd te zijn. Of toch wel? Volgens Bart Kuijpers van Automotive Online kan alleen VDL Lightyear gaan redden van de ondergang. Sterker nog, VDL zal sowieso zijn garen kunnen spinnen bij de malaise die nu heerst bij Lightyear.

Dat zou komen omdat VDL graag de Nederlandse autoindustrie een hart warm toedraagt. Dat niet alleen, ook zit er erg veel overlap bij de investeerders. Die komen namelijk allemaal uit Oost-Brabant, wat de samenwerking vergemakkelijkt, aldus Kuijpers. Het belangrijkste is natuurlijk dat VDL in staat is om de Lightyear 2 te bouwen.

Sterker nog, het zou VDL reuze goed uitkomen. Volgend jaar verloopt namelijk het contract met BMW en stopt de productie van Mini’s en Mini’s met een BMW-logo (X1). Ook zou VDL als toeleverancier aan de slag kunnen, aldus Automotive Online.

Maar heeft het wel zin?

Het grote issue dat wij zien is eigenlijk vooral: heeft het überhaupt wel zin? Het is al een tijdje duidelijk dat je als kleine fabrikant een ander verdienmodel ernaast moet hebben. Pagani verdiende geld met Modena Design om zo de Zonda te kunnen ontwikkelen en produceren.

Doordeweeks ontwierp Horacio balpennen en bureaustoelen om in de avond de Zonda te kunnen maken. Rimac verkoopt voornamelijk kennis op het gebied van elektrische aandrijflijnen en verkoopt af en toe een hypercar. Koenigsegg verdient veel geld door het verkopen van patenten, de auto’s dienen voornamelijk als showcase.

In principe moet Lightyear die kant ook op gaan. In plaats van angstvallig auto’s te produceren, kun je je veel beter richten op de ontwikkeling van dit soort specifieke technieken. Grote fabrikanten hebben daar niet de tijd en kennis voor en besteden het graag uit aan dit soort specialisten.

Dat zou nog het allerergst zijn, dat Lightyear op de fles gaat (en die kans is levensgroot aanwezig sinds gisteren) en dat andere fabrikanten voor een schijntje de waardevolle tijd, moeite en kennis kan vergaren. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte!

Via: Automotive Online.

