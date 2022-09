Lightyear 0 is officieel de meest aerodynamische auto

Als kleine speler indruk maken doe je door records te breken. Het lukt Lightyear door met de 0 de meest aerodynamische auto ooit te maken.

Het is niet niks om even met een automerk op de proppen te komen. Lightyear uit Nederland probeert het al een tijdje en het begint productierijpe vormen aan te nemen. Dat is goed nieuws, maar er is nog wat werk aan de winkel.

Lightyear 0

De Lightyear 0 moet een grote sedan worden, denk Tesla Model S en Lucid Air. Het speerpunt van de Lightyear 0 is dat het een extreem efficiënte EV moet worden. Er wordt gericht op 1.000 km praktijkactieradius. Eén van de manieren om dat te bereiken is dankzij een gestroomlijnde vorm.

Lightyear 0 is de meest aerodynamische

Gestroomlijnd is ‘ie zeker. De Lightyear 0 is nu officieel de meest aerodynamische auto. Ter wereld en aller tijden. Dat blijkt uit windtunneltesten in Stuttgart. Ter context: de meest aerodynamische auto van het moment met een Cw-waarde van 0,200 is de Mercedes EQS. De meest aerodynamische auto aller tijden heeft een Cw-waarde van 0,186. Pubquiz-vraag van de dag is natuurlijk welke auto dat is: de Volkswagen XL1.

De Cw-waarde van de Lightyear 0 is 0,175. Een extreem gestroomlijnde vorm, grote wielkastafdekking wat aan de Citroën DS doet denken en zo min mogelijk zaken die de luchtstroom belemmeren, denk aan spiegels en wielkasten. Opvallend genoeg is de Mercedes EQS dus uitgerust met ‘normale’ spiegels. Hoe veel zou daar nog te halen zijn, vraag je je dan af.

Dit zijn officiële homologatiecijfers, dus we mogen er vanuit gaan dat de Lightyear 0 dus echt de boeken in gaat als de auto met de laagste Cw-waarde. Totdat het weer verbroken wordt. Zoals gezegd is deze efficiënte vorm één van de redenen dat de 0 meer dan 1.000 km actieradius heeft.