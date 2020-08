Ford Ranger Raptor kost minder dan Tesla Model 3*

Uiteraard zitten we wel met een beetje BTW met de prijzen van de Ford Ranger Raptor.

Goed nieuws voor mensen die van een ruige pick-up houden, maar niet meteen een dikke V8 wensen in een 3.000 kg zware vrachtwagen: de Nederlandse prijzen van de Ford Ranger Raptor zijn bekend.

Ford Ranger Raptor

De Ford Ranger Raptor is de stoerste, dikste en gaafste uitvoering van de Ford Ranger. De auto is ontwikkeld door Ford Performance, die ook de ST, RS, Shelby’s en GT ontwikkelen.

49.075 euro

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, de Ranger Raptor kost 49.075 euro. Dat is goedkoper dan de adviesprijs van de Tesla Model 3. Wel is er een verschil, ondanks dat over beide auto’s géén BPM wordt geheven, heb je wel te maken met BTW op de Tesla en niet op deze Ranger, daar het een bedrijfswagen is. De vergelijking slaat verder als een tang op een varken, maar de Ranger Raptor is dus wel degelijk enigszins bereikbaar.

Crew Cab zonder crew?

De stoere compacte pickup is alleen leverbaar als ‘Crew Cab’, dus met 4 deuren en 5 zitplaatsen. Althans, dat zou je denken. Voor de Nederlandse markt dienen er een paar modificaties te worden uitgevoerd waardoor de bank eruit gehaald wordt. Ook wordt er een tussenwand geplaatst en een achterste zijruit vervangen door een ondoorzichtbaar paneel. De Ford Ranger Raptor is in Nederlands dus altijd een tweezitter.

500 Nm

Qua motor heb je te maken met een 213 pk en 500 Nm sterke EcoBlue biturbodiesel (we wachten op smart op die V8). Deze wordt gekoppeld aan een tientraps automaat. Uiteraard is de auto voorzien van vierwielaandrijving.

Paketten

Speciaal voor de Nederlandse markt kun je je Ranger Raptor voorzien van twee pakketten. Je kunt kiezen welke het beste bij je past. De eerste is de ‘Lifestyle’ editie, speciaal voor mensen die kiten, hiken, surfen, buiten slapen, Nordic walken, diepzeeduiken, puppy’s uitlaten en andere actieve doen (lees, in trainingspak naar de McDonald’s cruisen). Het Lifestyle-pakket kost 1.595 excl. btw.

Per direct leverbaar

De andere variant is de ‘Artisan’-editie. Deze is bedoeld voor mensen die daadwerkelijk gaan werken met hun Ranger Raptor. Denk aan ruimte en voorbereiding voor gereedschappen en dergelijke. Het Artisan-pakket kost 2.195 excl. btw.

De Range Raptor is per direct te bestellen.