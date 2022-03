Hennessey Venom F5 tikt 437 km/u aan [video]

Dat is al aardig rap, maar nog niet rap genoeg voor Hennessey.

De strijd om titel snelste auto ter wereld blijft voortduren. SSC wist begin vorig jaar na een flinke misser alsnog een recordtijd neer te zetten. Er is echter een andere Amerikaanse partij die óók heel graag de snelste auto ter wereld wil hebben: Hennessey.

Net als SSC lukte het Hennessey al eerder om de snelste auto ter wereld te bouwen. De Venom GT – een zeer zwaar verbouwde Lotus Exige – was in 2014 sneller dan de Bugatti Veyron Super Sport. Dit was echter geen officieel erkend record omdat de snelheid van 435 km/u, maar in één richting was gemeten. En eenrichtingsverkeer telt niet, zo luiden de spelregels.

Hennessey heeft inmiddels een nieuwe kandidaat klaargestoomd: de Venom F5. Ondanks de vergelijkbare naam is dit een compleet nieuwe auto. De productieversie van de Venom F5 werd in december 2020 al onthuld, maar nu is Hennessey ook daadwerkelijk klaar met de ontwikkeling.

Tijdens de meest recente test werd een snelheid van 437 km/u geklokt. Daarmee zit Hennessey al aardig in de goede richting, want het record van SSC Tuatara staat op 455,3 km/u. De Venom F5 zette deze snelheid neer op de NASA landingsbaan bij het Kennedey Space Center. De beelden check je hieronder:

De Venom F5 is tot dergelijke buitenaardse prestaties in staat dankzij een 6,6 liter biturbo V8. Deze is goed voor 1.843 pk en 1.618 Nm aan koppel. Met dit blok klinkt de Venom ook heerlijk bruut, iets wat bij een Bugatti Chiron een beetje ontbreekt.

Hennessey is nog niet klaar met de Venom F5, want hun doel is om de magische 300 mph-grens te doorbreken. Voor ons Europeanen is dat de (iets minder magische) 482,8 km/u-grens.

Dit lukte Bugatti eerder al met de Chiron Super Sport 300+ (vandaar de naam), maar dat was nog geen productieauto en de snelheid was ook maar in één richting gemeten. De Amerikanen hebben daarom alsnog de kans om het officiële record te pakken.